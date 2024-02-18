الأحد 18 فبراير 2024
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اقتصاد

تعرف على سعر الالومنيوم في السوق اليوم الاحد

سعر الالومنيوم،فيتو
سعر الالومنيوم،فيتو

أسعار الألومنيوم اليوم، أعلنت شركة مصر للألومنيوم أسعار منتجاتها خلال شهر فبراير الجاري. 

أسعار الألومنيوم اليوم الاحد

1- ارتفاع سعر طن السلك إلى 114.150 ألف جنيه.

2- ارتفاع سعر طن السلندرات إلى 101 ألف جنيه  دون إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

معلومات عن شركة مصر للألومنيوم

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومتطلباته وسبائكه ومشتقاته ومصنوعاته في الداخل والخارج، وما يترتب عليها من عمليات أو أنشطة أخرى لأزمة لهذا الغرض أو تتعلق بالاستيراد والتصدير.

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إنتاج الألومنيوم 

وتحتل الشركة نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني، وتستورد باقي الاحتياجات وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًا وتعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية.

تعزيز الصناعة الوطنية

 وتستهدف الدولة تعميق المنتج المحلي بما ينعكس على دعم وتشجيع الصناعات المصرية والتقليل في فاتورة الواردات.

معلومات عن شركة مصر للألومنيوم

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومتطلباته وسبائكه ومشتقاته ومصنوعاته في الداخل والخارج، وما يترتب عليها من عمليات أو أنشطة أخرى لأزمة لهذا الغرض أو تتعلق بالاستيراد والتصدير.

 وتستهدف الدولة تعميق المنتج المحلي بما ينعكس على دعم وتشجيع الصناعات المصرية والتقليل في فاتورة الواردات.

وتؤكد الدراسات أن نسبة 75% من الألومنيوم المستخدم حول العالم يتم الحصول عليه من خلال إعادة تدوير الخردة، ويتم الاعتماد على المعدن الجديد الناتج عن هذه العملية في العديد من الصناعات مثل البناء وإنتاج الآلات والأدوات الكهربائية وقطاع النقل.

مصادر الحصول على الألومنيوم الخردة

وتتعدد مصادر الحصول على الألومنيوم الخردة، حيث يتم استخراجه من المباني القديمة والمركبات باختلاف أنواعها، وكذلك تعد النفايات الصناعية والمنزلية من أهم مصادر الألمنيوم الخردة، حيث يمكن الاستفادة من الكابلات القديمة وأواني الطبخ وعلب المشروبات الغازية والأطعمة وإعادة تدويرها بعد جمعها عن طريق العاملين المتجولين.

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