السبت 17 فبراير 2024
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منوعات

العثور على جيتار فقده بول مكارتني قبل 50 عامًا

جيتار، فيتو
جيتار، فيتو

عُثر على جيتار فقده العضو السابق في فرقة البيتلز بول مكارتني قبل أكثر من 50 عامًا، وكان عزف عليه مجموعة من الأغاني داخل الاستوديو وعلى المسرح هي "لوف مي دو"، و"شي لوفز يو"، و"تويست أند شاوت".

الآلة المصممة من شركة “هوفنر”


وأشار موقع بول مكارتني الإلكتروني إلى التأكد من صحة هذه الآلة التي صممتها شركة “هوفنر” وتتخذ من الكمان شكلًا وتم شراؤها في هامبورج بألمانيا عام 1961.

 وأكد الموقع أن "بول ممتن جدًا لجميع مَن شاركوا في البحث" عن الآلة. وعُثر على الغيتار "كاملًا"، لكنّه يستدعي «تصليحات»، بحسب بيان لمشروع "ذي لوست باس برودجيكت" الذي أطلق عام 2018 دعوة للتفتيش على الآلة. 

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وخلافًا لما كان يعتقده في البداية المبادران بالمشروع، وهما الزوجان الصحفيان سكوت وناومي جونز، لم تختف الآلة عام 1969، بل سُرقت سنة 1972 من شاحنة صغيرة في غرب لندن.
وأوضحت ناومي جونز "الأمر المذهل هو أننا عندما بدأنا بالبحث عن الجيتار، اعتقدنا أنّه قد يكون في أي مكان في العالم، لكن في الواقع كان على بعد بضعة أميال".

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جيتار بول مكارتني غرب لندن ألمانيا شركة “هوفنر” الجيتار فرقة البيتلز بول مكارتني

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