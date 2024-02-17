السبت 17 فبراير 2024
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خارج الحدود

زيلينسكي يوضح أسباب سقوط مدينة أفدييفكا الاستراتيجية

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قرار انسحاب قوات بلاده من مدينة أفدييفكا تم اتخاذه لإنقاذ أرواح الجنود والمواطنين.

اسباب سقوط أفدييفكا

وكانت مدينة أفدييفكا إحدى المناطق المحصنة الرئيسة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب دونيتسك.

ورأى زيلينسكي في تصريحات للصحفيين في مؤتمر ميونيخ الأمني، القرار بأنه "قرار منطقي وعادل ومهني للغاية لإنقاذ حياة الأوكرانيين.. هذا هو القرار الصحيح، ألا نكون محاصرين، لقد تم اتخاذ القرار بالانسحاب إلى خطوط أخرى".

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وكان القائد العام للقوات الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، أعلن سحب وحدات القوات المسلحة الأوكرانية من مدينة أفدييفكا، والانتقال إلى وضعية الدفاع.

وكتب سيرسكي على صفحته عبر موقع "فيسبوك": "بناءً على الوضع العملياتي في أفدييفكا، قررت سحب وحداتنا من المدينة، والانتقال إلى وضعية الدفاع".

العملية الاستراتيجية في أفدييفكا

بدوره، أعلن قائد مجموعة القوات العملياتية الإستراتيجية في أفدييفكا، ألكسندر تارنافسكي، أن أفراد الجيش الأوكراني غادروا المدينة بعد أن تلقوا أوامر من القيادة.

وكتب تارنافسكي على قناته عبر تطبيق "تليجرام": "وفقًا للأمر الذي تلقيناه، غادرنا أفدييفكا إلى مواقع معدة مسبقًا".

وأشار إلى أنه "لم نسمح بمحاصرة قوات العدو لنا، وتم سحب الأفراد، واتخذ الجيش الأوكراني مواقع دفاعية في خطوط معينة".

يشار إلى أن مدينة أفدييفكا منطقة صناعية تقع على بعد 20 كيلومترًا شمال دونيتسك، التي سيطرت عليها روسيا بعد الحرب التي بدأت قبل نحو عامين.

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