السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

رئيس أوكرانيا يصل باريس لتوقيع اتفاقية أمنية

زيلينسكي،فيتو
زيلينسكي،فيتو

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إلى باريس لتوقيع اتفاقية أمنية مع فرنسا بعد ساعات من إبرامه أخرى مشابهة مع ألمانيا.

 زيلينسكي يوقع اتفاقية أمنية مع فرنسا

وتبعث الاتفاقيات برسالة قوية بدعم طويل الأجل، بينما تعمل كييف على حشد الدعم الغربي لها بعد عامين تقريبا من الحرب التي شنتها عليها روسيا.

واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأوكراني في قصر الإليزيه.

 وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الاتفاقية ستغطي 10 سنوات وستتضمن التزامات مالية، وأضاف البيان أن التعاون في مجال المدفعية سيعزز بشكل كبير.

Advertisements

زيارة زيلينسكي لفرنسا تأتي بعدما التقى خلال اليوم في برلين بالمستشار الألماني أولاف شولتس، الذي أعلن أن بلاده ستقدم ما قيمته 1.1 مليار يورو أخرى من المساعدات العسكرية، من بينها 36 مدفع هاوتزر، و120 ألف طلقة مدفعية، ونظامين للدفاع الجوي. ووصف شولتس الاتفاقية بأنها "خطوة تاريخية".


وقدر شولتس المساعدات والتعهدات العسكرية التي قدمتها بلاده حتى الآن إجمالا بنحو 28 مليار يورو.

ووقعت أوكرانيا، الشهر الماضي، على أولى اتفاقياتها الثنائية من هذا النوع مع المملكة المتحدة.

وصرح زيلينسكي بأن المزيد من الاتفاقيات في الطريق مع دول أخرى. وقال: "لم تحظ أوكرانيا من قبل باتفاقيات أقوى وأكثر قيمة".

أمريكا تشترط موافقة الكونجرس أولًا لدعم أوكرانيا

مخابرات كييف: روسيا تستخدم الآلاف من أنظمة ستارلينك في أوكرانيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

الرئاسة الفرنسية الرئيس الأوكراني الكونجرس المستشار الألماني اولاف شولتس إيمانويل ماكرون

مواد متعلقة

أمريكا تشترط موافقة الكونجرس أولًا لدعم أوكرانيا

مخابرات كييف: روسيا تستخدم الآلاف من أنظمة ستارلينك في أوكرانيا

أمين عام حلف الناتو: دعم أوكرانيا بـ10 مليارات دولار لشراء إمدادات عسكرية

الأكثر قراءة

خبير بحوض النيل يكشف سر خطير عن سد النهضة

نيابة النقض توصي برفض طعن مرتضى منصور على حكم حبسه في سب موظفة عمومية

حراس وطعام بمبالغ باهظة، تفاصيل جديدة حول مقر اختباء نجل نتنياهو

تعرف على سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم السبت 17-2-2024

كولر يعيد موديست إلى دكة البدلاء أمام ميدياما الغاني

تحذيرات حاسمة من خطورة الوضع ووقف فوري لإطلاق النار، تطورات موقف مصر من حرب غزة

صلاة الضحى، الإفتاء توضح حكمها وآراء الفقهاء في أقل عدد ركعاتها

بالحب، اللاجئون العرب يواجهون رفض حكومة برلين بهذه الطريقة

Advertisements

منوعات

المزيد

ظاهرة تزيد أوجاع المرضى، لماذا يستمر السعال بعد نزلة البرد؟!

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 17-2-2024 أبراج الحوت والدلو والجدي

يائير يواصل توريط نتنياهو، وصف الفلسطينيين بـ الوحوش

بالحب، اللاجئون العرب يواجهون رفض حكومة برلين بهذه الطريقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم السبت 17-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أجندة مباريات المنتخب بقيادة حسام حسن في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلاة الضحى، الإفتاء توضح حكمها وآراء الفقهاء في أقل عدد ركعاتها

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية