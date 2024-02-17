كلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم مؤتمر العلاج اليدوي بالشراكة مع منظمة برايم فيزيو

نظمت كلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، النسخة السادسة من المؤتمر الدولي للعلاج اليدوي بالشراكة مع منظمة برايم فيزيو UK، بالمملكة المتحدة، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإشراف الدكتورة نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور شيماء أبو العزم عميدة كلية العلاج الطبيعي، وبمشاركة العديد من الأساتذة والخبراء والمتخصصين في مجال العلاج الطبيعي، ومحاضرين من هولندا وأمريكا وجنوب إفريقيا.

Advertisements

وقال الدكتور نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن المؤتمر يهدف إلى إبراز الدور المجتمعي للعلاج الطبيعي في التخصصات المختلفة لتحسين جودة الحياة تحقيقًا لرؤية مصر 2030، وتبادل الخبرات والمهارات العلمية والعملية بين الكوادر.

كما أوضح الدكتور محمود سعد أن النسخة الأولى من المؤتمر كانت عام 2018 وحققت علامة فارقة في تاريخ التعليم المستمر في مصر والشرق الاوسط، وتواجد بها محاضرين من 8 دول وحضور من 8 دول لتؤكد دور مصر الرائد في مجال التعليم المستمر في مجال العلاج الطبيعي.

وأوضح الدكتور نهاد أن المؤتمر يهدف إلى تنمية قدرات الباحثين على الابتكار في مجال البحث العلمي وممارسة العلاج الطبيعي، وتبادل الخبرات والمهارات العلمية والعملية بين الكوادر والخبراء الدوليين في مختلف مجالات العلاج الطبيعي.

وقالت الدكتورة شيماء أبو العزم إن كل عام يتم عمل عرس علمي إكلينيكي يجتمع فيه المتخصصين والأكاديميين وذوي الخبرة وحديثي التخرج وكذلك الطلاب، مؤكدة أن المؤتمر الدولي للعلاج اليدوى يُمثل فرصة للقاء الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، وتبادل ومشاركة الابتكارات والأفكار، موضحة أنه فى عام 2016 وبحضور الدكتور محمود سعد لمؤتمر الاتحاد الدولي للعلاج اليدوي بمدينة جلاسجو باسكتلندا نشأت فكرة اكاديمية العلاج الدولي كمجموعة منتسبة للاتحاد العالمي للعلاج اليدوي IFOMPT والمنتسب للاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي WCPT.

وأشارت الدكتورة شيماء أبو العزم إلى أن المؤتمر ناقش مبادئ العلاج الطبيعي اليدوي والتمرينات العلاجية المتخصصة والمبنية على دليل بحثي، كما لفت الدكتور محمود سعد الإنتباه إلى أن الرئيس الشرفي للمؤتمر Dr Stephen May هو أحد أعلام التخصص في بريطانيا ومؤلف سلسة كتب مبدأ ماكينزي، والتي تعد من أهم المراجع الأكثر مبيعا في مجال العلاج الطبيعي.

وتتربع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عرش الجامعات الخاصة في مصر، من ناحية الإقبال الطلابي وجودة التعليم، كما تعد أول جامعة في إفريقيا تحصل على تصنيف الخمس نجوم لفئة التعليم الإلكتروني والرقمي، ويسعى الطلاب خاصة أوائل الثانوية العامة دائما للالتحاق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كونها من أفضل وأرقى الجامعات، إذ تتيح نظام تعليمي عالمي لابنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمي ودولي يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى، مثل كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية العلاج الطبيعي، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية الهندسة، كلية الاقتصاد والإدارة، كلية الإعلام، كلية اللغات والترجمة، كلية تكنولوجيا المعلومات، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الإرشاد السياحي، وكلية التربية الخاصة، والتي تعد الكلية الأخيرة الأولى من نوعها من بين الجامعات المصرية، كما توفر إدارة الجامعة جميع الإمكانات المطلوبة لممارسة الأنشطة والأعمال الفنية والثقافية من خلال إنشاء مكتبة للطلاب والباحثين بمستوى عالمى وتزويدها بأمهات الكتب واتصالها بالمكتبات الدولية لينهل منها طلاب العلم والباحثون، كما توفر أكبر مسرح جامعي على مستوى الجامعات الخاصة ليكون واحدا من بيوت الفن في مصر.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة في مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات في المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخرًا بيوبيلها الفضي ومرور 25 عامًا على إنشائها.