السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

كلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم مؤتمر العلاج اليدوي بالشراكة مع منظمة برايم فيزيو

المؤتمر الدولي للعلاج
المؤتمر الدولي للعلاج اليدوي بالشراكة مع منظمة برايم فيزيو

نظمت كلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، النسخة السادسة من المؤتمر الدولي للعلاج اليدوي بالشراكة مع منظمة برايم فيزيو UK، بالمملكة المتحدة، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإشراف الدكتورة نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور شيماء أبو العزم عميدة كلية العلاج الطبيعي، وبمشاركة العديد من الأساتذة والخبراء والمتخصصين في مجال العلاج الطبيعي، ومحاضرين من هولندا وأمريكا وجنوب إفريقيا.

Advertisements

وقال الدكتور نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن المؤتمر يهدف إلى إبراز الدور المجتمعي للعلاج الطبيعي في التخصصات المختلفة لتحسين جودة الحياة تحقيقًا لرؤية مصر 2030، وتبادل الخبرات والمهارات العلمية والعملية بين الكوادر. 

كما أوضح الدكتور محمود سعد أن النسخة الأولى من المؤتمر كانت عام 2018 وحققت علامة فارقة في تاريخ التعليم المستمر في مصر والشرق الاوسط، وتواجد بها محاضرين من 8 دول وحضور من 8 دول لتؤكد دور مصر الرائد في مجال التعليم المستمر في مجال العلاج الطبيعي.

وأوضح الدكتور نهاد أن المؤتمر يهدف إلى تنمية قدرات الباحثين على الابتكار في مجال البحث العلمي وممارسة العلاج الطبيعي، وتبادل الخبرات والمهارات العلمية والعملية بين الكوادر والخبراء الدوليين في مختلف مجالات العلاج الطبيعي.

وقالت الدكتورة شيماء أبو العزم إن كل عام يتم عمل عرس علمي إكلينيكي يجتمع فيه المتخصصين والأكاديميين وذوي الخبرة وحديثي التخرج وكذلك الطلاب، مؤكدة أن المؤتمر الدولي للعلاج اليدوى يُمثل فرصة للقاء الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، وتبادل ومشاركة الابتكارات والأفكار، موضحة أنه فى عام 2016 وبحضور الدكتور محمود سعد لمؤتمر الاتحاد الدولي للعلاج اليدوي بمدينة جلاسجو باسكتلندا نشأت فكرة اكاديمية العلاج الدولي كمجموعة منتسبة للاتحاد العالمي للعلاج اليدوي IFOMPT والمنتسب للاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي WCPT.

وأشارت الدكتورة شيماء أبو العزم إلى أن المؤتمر ناقش مبادئ العلاج الطبيعي اليدوي والتمرينات العلاجية المتخصصة والمبنية على دليل بحثي، كما لفت الدكتور محمود سعد الإنتباه إلى أن الرئيس الشرفي للمؤتمر Dr Stephen May  هو أحد أعلام التخصص في بريطانيا ومؤلف سلسة كتب مبدأ ماكينزي، والتي تعد من أهم المراجع الأكثر مبيعا في مجال العلاج الطبيعي.

وتتربع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عرش الجامعات الخاصة في مصر، من ناحية الإقبال الطلابي وجودة التعليم، كما تعد أول جامعة في إفريقيا تحصل على تصنيف الخمس نجوم لفئة التعليم الإلكتروني والرقمي، ويسعى الطلاب خاصة أوائل الثانوية العامة دائما للالتحاق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كونها من أفضل وأرقى الجامعات، إذ تتيح نظام تعليمي عالمي لابنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمي ودولي يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى، مثل كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية العلاج الطبيعي، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية الهندسة، كلية الاقتصاد والإدارة، كلية الإعلام، كلية اللغات والترجمة، كلية تكنولوجيا المعلومات، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الإرشاد السياحي، وكلية التربية الخاصة، والتي تعد الكلية الأخيرة الأولى من نوعها من بين الجامعات المصرية، كما توفر إدارة الجامعة جميع الإمكانات المطلوبة لممارسة الأنشطة والأعمال الفنية والثقافية من خلال إنشاء مكتبة للطلاب والباحثين بمستوى عالمى وتزويدها بأمهات الكتب واتصالها بالمكتبات الدولية لينهل منها طلاب العلم والباحثون، كما توفر أكبر مسرح جامعي على مستوى الجامعات الخاصة ليكون واحدا من بيوت الفن في مصر.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة في مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات في المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخرًا بيوبيلها الفضي ومرور 25 عامًا على إنشائها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العلاج الطبيعي كلية العلاج الطبيعي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مصر للعلوم والتكنولوجيا العلاج

مواد متعلقة

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل باليوم العالمي للمرأة والفتاة فى مجال العلوم (صور)

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تواصل مشاركتها فى الانتخابات الرئاسية

محافظ الفيوم ورئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يفتتحان معرض أيادي مصرية (صور)

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم مؤتمر طب الأسنان العالمي IDC 23 تحت شعار «نحو طب أسنان مستدام الرقمنة وما بعدها»

الأكثر قراءة

زحام ومشاجرات أمام أبواب معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة والعارضون يمتنعون عن البيع (فيديو)

رئيس الشرقية للدخان: رفعنا الأسعار بعد وصول طن أعقاب السجائر لـ12 ألف دولار (فيديو)

أغرب جريمة في 2024، قصة إيهاب أشرف طالب الدقهلية المقتول.. العثور على نصف الجثة واختفاء الجزء الآخر.. والأمن يتوصل لـ تفاصيل مهمة

مصدر أمني يكشف قرارا جديدا بإيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بالبلاد

إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

أخبار الحوادث اليوم: تغريم رضا عبد العال.. معاقبة المقاول محمد علي وعناصر خلية الجوكر.. وإيقاف حكم حبس مرتضى منصور

بحثا عن كيس سكر وزجاجة زيت، تدافع المواطنين على معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة (فيديو)

شقيق مريم مجدي ضحية حادث سويسرا يكشف مفاجأة صادمة عن مصير بناتها

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 18-2-2024 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج، حظك الأحد 18-2-2024 أبراج الميزان والعقرب والقوس

العثور على جيتار فقده بول مكارتني قبل 50 عامًا

تجار المخدرات المغاربة يوقفون بيع الحشيش إلى إسرائيل تضامنا مع غزة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه غدا في سوق الجملة بأكتوبر

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تقترب من 4 ملايين جنيه.. أسعار سيارات كيا فى مصر بعد الزيادات الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الإسلام ساند المرأة وميزها وأعطاها جميع حقوقها

تفسير حلم الكسب الحرام في المنام وعلاقته بحدوث خلافات عائلية كبيرة

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية