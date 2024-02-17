السبت 17 فبراير 2024
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منوعات

بالصدفة ويسبقان IBM وApple، العثور على أقدم جهازي كمبيوتر في العالم (صور)

أقدم جهاز كمبيوتر،
أقدم جهاز كمبيوتر، فيتو

لعبت الصدفة دورًا كبيرًا في اكتشاف اثنين من أول وأقدم أجهزة الكمبيوتر المكتبية في العالم مؤخرًا حيث يبلغ عمرهما أكثر من 50 عامًا وذلك أثناء عملية تطهير منزل في لندن.


جهاز Q1

وكشفت الصدفة عن وجود اثنين من أجهزة الكمبيوتر الثلاثة الوحيدة الباقية في العالم من نوع Q1، بحسب تقرير نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

وبدأت القصة عندما كان موظفو شركة Just Clear، وهي شركة نفايات، يقومون بتطهير منزل في لندن عندما عثروا على الجهازين تحت كومة من الصناديق.

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وقالت الشركة إنه لم يكن لديها في البداية أي فكرة عن ماهية هذين الجهازين.

كذلك أوضحت أنها بعدما أيقنت قيمتهما قررت عرضهما في معرض بقسم علوم الكمبيوتر بجامعة كينجستون، بدلًا من إعادة تدويرهما.


أقدم من IBM وApple

وعلى الرغم من أنه غالبًا ما يتم التغاضي عن هذا الجهاز، إلا أن Q1 مهّد الطريق لأجهزة الكمبيوتر التي لدينا اليوم عندما تم إطلاقه منذ أكثر من 50 عامًا.

يشار إلى أن جهاز Q1 يستخدم معالج Intel 8008، وقد يبدو وكأنه آلة كاتبة ولكنه كان أول كمبيوتر شخصي متكامل تمامًا.

وسبق Q1 أقدم أجهزة الكمبيوتر المتكاملة من IBM وApple.

وفي عام 1977، تم إصدار جهاز IBM Model 5100 وتسويقه باعتباره أحد "أجهزة الكمبيوتر المحمولة" الأولى في العالم.

 

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