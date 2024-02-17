السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مبعوث أمريكا بالشرق الأوسط: إسرائيل قتلت شرطيين كانوا يحرسون مساعدات غزة

مخزن مواد غذائية
مخزن مواد غذائية في غزة دمرته غارة إسرائيلية، فيتو

قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط دافيد ساترفيلد، الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي قتل في وقت سابق من شهر فبراير أفرادًا من الشرطة الفلسطينية كانوا يحرسون قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة، في مدينة رفح المحاصرة جنوبي قطاع غزة.

وأضاف ساترفيلد، وهو كبير الدبلوماسيين الأمريكيين المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة، أن "نتيجة لذلك ترفض الشرطة الفلسطينية حماية القوافل، مما يعرقل توصيل المساعدات داخل غزة".

Advertisements

وتابع في فعالية استضافتها مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي ومقرها واشنطن: "مع رحيل حراسة الشرطة، أصبح من المستحيل فعليا على الأمم المتحدة أو أي طرف آخر نقل المساعدات بأمان إلى غزة بسبب الجماعات الإجرامية".

وقال ساترفيلد إن قوة الحراسة كانت تتضمن أعضاء في حماس، وأيضًا أفرادًا ليس لهم أي ارتباط بالحركة.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على تصريحات ساترفيلد.

ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بسبب العمليات البرية والجوية التي نفذتها إسرائيل.

ودمر القصف الإسرائيلي والقتال مساحات شاسعة من القطاع، وتسبب في كارثة إنسانية أثارت مخاوف بين جماعات الإغاثة من وقوع مجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن القوات الإسرائيلية تعرقل دخول المساعدات إلى غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مبعوث الولايات المتحدة الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط دافيد ساترفيلد الشرطة الفلسطينية قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة مدينة رفح قطاع غزة المساعدات الانسانية لغزة حماية القوافل سكان غزة

الأكثر قراءة

خبير بحوض النيل يكشف سر خطير عن سد النهضة

حراس وطعام بمبالغ باهظة، تفاصيل جديدة حول مقر اختباء نجل نتنياهو

نيابة النقض توصي برفض طعن مرتضى منصور على حكم حبسه في سب موظفة عمومية

تعرف على سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم السبت 17-2-2024

كولر يعيد موديست إلى دكة البدلاء أمام ميدياما الغاني

تحذيرات حاسمة من خطورة الوضع ووقف فوري لإطلاق النار، تطورات موقف مصر من حرب غزة

بالحب، اللاجئون العرب يواجهون رفض حكومة برلين بهذه الطريقة

صلاة الضحى، الإفتاء توضح حكمها وآراء الفقهاء في أقل عدد ركعاتها

Advertisements

منوعات

المزيد

ظاهرة تزيد أوجاع المرضى، لماذا يستمر السعال بعد نزلة البرد؟!

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 17-2-2024 أبراج الحوت والدلو والجدي

يائير يواصل توريط نتنياهو، وصف الفلسطينيين بـ الوحوش

بالحب، اللاجئون العرب يواجهون رفض حكومة برلين بهذه الطريقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم السبت 17-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أجندة مباريات المنتخب بقيادة حسام حسن في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلاة الضحى، الإفتاء توضح حكمها وآراء الفقهاء في أقل عدد ركعاتها

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية