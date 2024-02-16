الجمعة 16 فبراير 2024
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خارج الحدود

بسبب الضفة الغربية، جيش الاحتلال يضطر إلى سحب بعض قواته من غزة

رئيس أركان الجيش
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، فيتو

ذكرت تقارير عبرية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيجتمع يوم الأحد القادم مع الوزراء يوأف جالانت وبيني جانتس وبن غفير وآيزنكوت حول أوضاع القدس.


الأوضاع في الضفة الغربية 


ومن جانبه قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هارتس هاليفي: "إن  تدهور الأوضاع في الضفة الغربية سيضطرنا لسحب بعض قواتنا من غزة أو استدعاء الاحتياط مجددا".

ونقلت وسائل  إعلام عبرية عن لواء في قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي قوله: "نحن في وضع غير مسبوق وكارثي في غزة والوضع في الشمال صعب للغاية".

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العملية الإسرائيلية على رفح جنوب غزة 


وأكدت التقارير العبرية، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير طالب بمنع دخول المسلمين من الضفة الغربية إلى الأقصى خلال رمضان.

وأوضح الإعلام العبري أن المستوى السياسي لم يوافق بعد على خطط الجيش بخصوص رفح الفلسطينية وبعد الموافقة سيحتاج الأمر من أسبوعين إلى 3 أسابيع.
 

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نتنياهو يني جانتس بن غفير القدس الضفة الغربية جيش الإحتلال الإسرائيلي رفح

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