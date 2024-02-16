أخبار الفن اليوم: طرح برومو مسلسل الحشاشين.. وعمرو دياب يغني مابتغبش لأول مرة لايف على مسرح المنارة

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

انطلق منذ قليل حفل الهضبة عمرو دياب علي مسرح المنارة بالتجمع الخامس وسط حضور جماهيري كبير.

وغني الهضبة عمرو دياب للمرة الأولى أغنية “مابتغبش” من ألبومه الأخير “مكانك”، كما أنه أشعل الأجواء بأغنية “ما اعرفش حد بالاسم ده” وسط تفاعل كبير من الجمهور.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “الحشاشين” البرومو التشويقي للعمل استعدادا لعرضه في رمضان 2024 والذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبد العزيز.

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وقال كريم عبد العزيز خلال البرومو التشويقي لمسلسل “الحشاشين”: “أنا عايز الرعب يملي القلوب، وعايز اللي يعترض علي دعوتنا يقتل بـ أبشع الطرق”.

طرحت منذ قليل، الشركة المنتجة لمسلسل "حق عرب" البرومو التسويقي للعمل والذي يأتي من بطولة النجم أحمد العوضي والنجمة دينا فؤاد والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2024.

استضاف الإعلامي محمود سعد الفنانة دينا الشربيني ببرنامج سولد أوت كامل العدد وتحدثت متأثرة عن علاقتها القوية بوالدها الذي توفى فجأة.

وقالت دينا الشربيني: "والدي بالنسبالي صاحبي وصاحبتي وأخويا وكل حاجة في حياتي وبيني وبينه علاقة عميقة جدا ولحد دلوقتي ببعت له رسائل كأنه موجود معايا".

وتابعت خلال اللقاء:"هو كان بيقرأ كل أدواري وبيقولي رأيه فيها وكان بياخد المواضيع بسهولة على عكسي انسانة عصبية ومتوترة وبحس اني ظالمة والدتي لأني بتكلم عن بابا كتير بس والدي كان بيدلعني جدا".

احتفل صناع فيلم “عيسى” والذي يقوم ببطولته الفنان مينا مسعود بانطلاق أول يوم تصوير وذلك بحضور أبطال العمل.

وحضر في الاحتفال كل من نانسي صلاح وخالد الصاوي وإسلام حافظ ورنا رئيس ومحمود حجازي والمنتج إسحاق إبراهيم وسامي مغاوري.

ويقدم الفنان مينا مسعود من خلال الفيلم شخصية “عيسى” وهو نفس ذات العنوان.

استطاعت الإعلامية أسما إبراهيم فرض نفسها في الوسط الإعلامي، وذلك بسبب نجاح برنامجها الشهير “حبر سري” والتي قدمت منه 7 أجزاء على شاشة “القاهرة والناس”.

وتعاقدات الإعلامية أسما إبراهيم مؤخرا علي تقديم الموسم الثامن من برنامج حبر سري استعدادا لعرضه في رمضان 2024.

وأكدت الأعلامية أسما إبراهيم لـ"فيتو" أنها بالفعل بدأت تحضيرات الموسم الثامن من برنامجها الشهير حبر سري استعدادا لعرضه في رمضان 2024.

وأشارت أسما إبراهيم إلى أن “الموسم الثامن من حبر سري فيه مفاجآت كثيرة للمشاهدين ومختلفة عن المواسم السابقة"، متمنية أن الجزء الجديد من البرنامج ينال إعجاب الجمهور.

كشف الفنان محمد رمضان موقفه من تناول المشروبات الكحولية بطريقة غريبة مثيرة للجدل كعادته.

ونشر محمد رمضان، مقطع فيديو على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، لـ سفينة ضخمة في البحر محملة بديكور على شكل زجاجة مشروب من المشروبات الكحولية على أنغام أغنيته الشهيرة “بوم”.