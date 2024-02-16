الجمعة 16 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

دينا الشربيني تتحدث متأثرة عن علاقة والدها بعد رحيله ببرنامج سولد أوت

دينا الشربيني،فيتو
دينا الشربيني،فيتو

استضاف الإعلامي محمود سعد الفنانة دينا الشربيني ببرنامج سولد أوت كامل العدد وتحدثت متأثرة عن علاقتها القوية بوالدها الذي توفى فجأة.

وقالت دينا الشربيني: "والدي بالنسبالي صاحبي وصاحبتي وأخويا وكل حاجة في حياتي وبيني وبينه علاقة عميقة جدا ولحد دلوقتي ببعت له رسائل كأنه موجود معايا".

وتابعت خلال اللقاء:"هو كان بيقرأ  كل أدواري وبيقولي رأيه فيها وكان بياخد المواضيع بسهولة على عكسي انسانة عصبية ومتوترة وبحس اني ظالمة والدتي  لأني بتكلم عن بابا كتير بس والدي كان بيدلعني جدا".

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دينا الشربيني

ويقدم  الإعلامي محمود سعد حلقة جديدة من برنامج "سولد أوت كامل العدد" يوم  الجمعة، على قناة "CBC".

وتحل النجمة دينا الشربيني ضيفة على "سولد أوت" في حوار دافئ وإنساني تتحدث فيه لأول مرة عن أكبر محنة في حياتها وتشارك المشاهدين رحلتها مع الفقد.

كما تتحدث الفنانة عن أحب أعمالها وأجمل ذكرياتها مع الفنانين الأقرب لقلبها وتتذكر مع جمهورها الكثير من الحكايات التي لم تحكها من قبل.

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الإعلامي محمود سعد الفنانة دينا الشربيني برنامج سولد اوت النجمة دينا الشربيني محمود سعد

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