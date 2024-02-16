محمد رمضان يكشف موقفه من شرب الكحوليات بطريقة ساخرة (فيديو)

كشف الفنان محمد رمضان موقفه من تناول المشروبات الكحولية بطريقة غريبة مثيرة للجدل كعادته.

ونشر محمد رمضان، مقطع فيديو على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، لـ سفينة ضخمة في البحر محملة بديكور على شكل زجاجة مشروب من المشروبات الكحولية على أنغام أغنيته الشهيرة “بوم”.

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا: “هدية غالية بس أنا مش بشرب”.

الاحتفال بطرح أغنيته "عربي"

ومن ناحية أخرى، كان الفنان محمد رمضان قد احتفل بصدور أغنيته "عربي"، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وأوضح خلاله اجتياح أغنية "عربي" العديد من اللوحات الإعلانية بميدان تايم سكوير في مدينة نيويورك الأمريكية.

ويواصل الفنان محمد رمضان الترويج والاحتفال بطرح أغنيته "عربي" التي ظل يصور عدد من مشاهدها الخارجية خلال الفترة الماضية، منها تصوير مشاهده وهو على متن أحد الجمال في ميامي، فلوريدا خلال جولته الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي.

وظهر "رمضان" بالكليب وهو بملابس عربية وسط قعدات عربية تضمنت عدد من المقتنيات منها "الطاولة" و"الشيشة"، إلى جانب ظهوره عاري الصدر ويركب جمل وهي المشاهد التي قام بتصويرها خلال إحيائه عدد من الحفلات ضمن جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي وبالتحديد في ميامي فلوريدا.