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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2024، طرح البرومو التشويقي لمسلسل الدراما والأكشن حق عرب (فيديو)

حق عرب،فيتو
حق عرب،فيتو

مسلسلات رمضان 2024، طرحت منذ قليل، الشركة المنتجة لمسلسل "حق عرب" البرومو التسويقي للعمل والذي يأتي من بطولة النجم أحمد العوضي والنجمة دينا فؤاد والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2024. 

بوستر مسلسل حق عرب 

وتواجد على بوستر العمل كل من أحمد العوضي، ورياض الخولي، ودينا فؤاد، ووفاء عامر، ووليد فواز، وذلك في إطار وتصميم يحمل ملامح المجتمع الشعبي.

قصة مسلسل حق عرب 

وتدور أحداث مسلسل “حق عرب” في إطار تشويقي أكشن رومانسي، إذ يقدم "العوضي" شخصية جديدة عليه ويناقش العديد من القضايا بين العائلات والتي تنشأ بسببها عدة صراعات، ويقدم خلاله لأزماته التي اعتاد أن يقدمها للجمهور.

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أبطال مسلسل حق عرب 

المسلسل بطولة النجم أحمد العوضي، وكل من دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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