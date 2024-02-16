بطولة مينا مسعود، فريق عمل فيلم عيسى يحتفل بأول يوم تصوير (صور)

احتفل صناع فيلم “عيسى” والذي يقوم ببطولته الفنان مينا مسعود بانطلاق أول يوم تصوير وذلك بحضور أبطال العمل.

أول يوم تصوير مسلسل عيسي

وحضر في الاحتفال كل من نانسي صلاح وخالد الصاوي وإسلام حافظ ورنا رئيس ومحمود حجازي والمنتج إسحاق إبراهيم وسامي مغاوري.

ويقدم الفنان مينا مسعود من خلال الفيلم شخصية “عيسى” وهو نفس ذات العنوان.

وتدور أحداث فيلم عيسي والذي يقوم ببطولته مينا مسعود في إطار اجتماعي مليء بالإثارة والتشويق.

فيلم عيسى من بطولة مينا مسعود وخالد الصاوي ورنا رئيس ومحمود حجازي وإسلام حافظ وغيرهم وهو من تأليف هيثم نبيل ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

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مينا مسعود

على جانب آخر، كان الفنان المصري الكندي مينا مسعود حقق نجاحا كبيرا في هوليوود، فاستطاع أن يحفر اسمه بين أبرز النجوم من خلال بطولته للنسخة الحية من فيلم علاء الدين "Aladdin" الذي تخطت إيراداته مليار دولار.



وبعد نجاحه جعل شركات الإنتاج المصرية تطلبه بقوة لتجسيد فيلم سينمائي من بطولته، ووافق مينا مسعود على أحد العروض التى تم تقديمها له وهو فيلم معنون بــ “فى عز الضهر”.

وقال مينا خلال مؤتمر صحفي خاص بالفيلم: "أحب كثيرًا مشاهدة الأفلام المصرية لعبد الحليم حافظ ورشدي أباظة ونور الشريف وعادل إمام، بجانب أفلام أحمد السقا ومنى زكي"، كما شكر مسعود صناع السينما المصرية لمنحه هذه الفرصة، قائلًا: “أتمنى أن تنال التجربة إعجاب الجمهور، السينما المصرية عظيمة وكانت تحتل مكانة كبيرة ومستقبلا ستسترد مكانتها وبريقها.. فكانت فى السبعينيات ثالث أقوى دولة سينمائيًا بعد هوليوود وبوليوود.

فيلم فى عز الضهر

لكن لأسباب كثيرة توقف المشروع السينمائى الأول لـ مينا مسعود فى مصر، ونستعرض خلال السطور التالية هذه الأسباب:



كان من المنتظر أن يرى المصريون الفنان مينا مسعود بدور المجرم بفيلم في عز الظهر، من خلال تجسيده لشاب يدعى حمزة وهو مصري الأصل يسافر إلى الخارج ثم يعود من جديد للأراضي المصرية ولكن بثوب رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم بالتزامن مع دخوله في قصة حب من نوع خاص.

وتوقف الفيلم عند فترة التحضيرات لأنه سيتم تصويره في أكثر من 4 دول أوروبية فضلا عن ضخامة إنتاجه وخطورة مشاهده ولم يتم بدء التصوير حتى الآن إلا لمشاهد قليلة وتوقف الأمر عند نشر مينا مسعود البوستر التشويقي للعمل قبل أكثر من 134 أسبوعًا.