الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

عمرو دياب يغني ما بتغبش لأول مرة لايف على مسرح المنارة

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

أنطلق منذ قليل حفل الهضبة عمرو دياب علي مسرح المنارة بالتجمع الخامس وسط حضور جماهيري كبير.

حفل عمرو دياب علي مسرح المنارة 

وغني الهضبة عمرو دياب للمرة الأولي أغنية “ما بتغبش” من ألبومه الأخير “مكانك”، كما أنه أشعل الأجواء بأغنية “ما اعرفش حد بالاسم ده” وسط تفاعل كبير من الجمهور.

عمرو دياب في السعودية 

وكان النجم عمرو دياب قد ظهر بإطلالة كاجوال صيفية بالأحمر والأبيض والجينز، في حفله الغنائي الأخير على شاطئ شيدز بالمملكة العربية السعودية.

ووسط تفاعل وحضور جماهيري ضخم، أبدع عمرو دياب في تقديم باقة مميّزة من أجمل أغانيه الحديثة، بما في ذلك "أنت الحظ"، و"لو اتساب"، و"يوم تلات"، و"شكرًا من هنا لبكرة".

Advertisements

ألبوم عمرو دياب 

وجاءت أغاني ألبوم عمرو دياب "مكانك" كالتالي: 

"بيوحشنا" كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، "سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، "معرفش حد بالاسم ده" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، "ظبط مودها" من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي، "واخدين راحتهم" من كلمات محمد البوغة، الحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، "مكانك" كلمات تامر حسين، وألحان عمرو دياب، وتوزيع  أحمد إبراهيم، "يا قمر" كلمات مصطفى حدوتة وألحان عمرو دياب وتوزيع وسام عبد المنعم.

 

بالإضافة إلى أغاني "لوحدنا" كلمات تامر حسين، ألحان عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي، "الكلام ليك" كلمات تامر حسين، ألحان محمد قماح، توزيع أسامة الهندي، "ماتتعوضش" كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي، "ما بتغيبش" كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، “المعنويات مرتفعة” كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عمرو دياب الهضبة عمرو دياب حفل عمرو دياب مسرح المنارة

مواد متعلقة

إقبال جماهيري على حفل عمرو دياب في مسرح المنارة (صور)

عمرو دياب بإطلالة صيفية في حفله على شاطئ شيدز بالسعودية (صور)

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، مصطفى شوبير ينقذ الأهلي من الخسارة أمام بلوزداد ويعود من الجزائر بنقطة (صور)

صحيفة أمريكية: مصر تمضي في خطط الطوارئ لتجنب طوفان من اللاجئين عبر حدودها

وصول جثمان مريم مجدي ضحية الأمومة والقتل غدرا في سويسرا إلى مطار القاهرة

تحرك عاجل من محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب رفح

محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب أفريقيا باتخاذ مزيد من الإجراءات حول غزة

قنوات عرض مسلسل العتاولة فى رمضان 2024

زفاف إلى القبر، عريس أسيوط أوصل عروسه للكوافير وتوفي قبل الفرح بساعتين

أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع سعر الذهب المعلن في البورصة المصرية.. ورفع أسعار السجائر والمعسل

Advertisements

منوعات

المزيد

رقصة لعريس في حفل زفافه تخطف الأنظار بالكويت (فيديو)

حقيقة العثور على أحفورة لسحلية عمرها 280 مليون عام

العثور على رفات والد الإسكندر المقدوني

بسبب تغريدة عن غزة، وزير فرنسي يتهم بنزيمة بأنه "إخواني"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يقوي العظام ويحمي من السرطان.. 8 فوائد صحية للشمر (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدمل في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

منها الإخلاص في طاعة الله، ما هى صفات عباد الله المُخلَصين؟

برنامج الطريق إلى الله، الدكتور رمضان البيه يتحدث عن نورانية رسول الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية