أنا عايز الرعب يملى القلوب، طرح برومو مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز (فيديو)

مسلسل الحشاشين، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “الحشاشين” البرومو التشويقي للعمل استعدادا لعرضه في رمضان 2024 والذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبد العزيز.

البرومو التشويقي لمسلسل الحشاشين

وقال كريم عبد العزيز خلال البرومو التشويقي لمسلسل “الحشاشين”:" أنا عايز الرعب يملي القلوب، وعايز اللي يعترض علي دعوتنا يقتل بـ أبشع الطرق.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل "الحشاشين" يعرض على 30 حلقة، وهو من الأعمال الدرامية التاريخية، وتدور أحداثه حول شخصية "حسن الصباح" زعيم حركة الحشاشين ويجسده كريم عبدالعزيز.

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ويتناول المسلسل قصة "الحشاشين" وهي طائفة شيعية انفصلت عن الفاطميين في القرن الخامس الهجري، وعرفوا خلال تلك الفترة بغدرهم ومحاولة الوصول الدائم للسلطة من خلال أكاذيبهم على الناس الذين صدقوهم بسبب بعض الأفعال المبنية على الكذب والتضليل.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين الذي يقوم ببطولته كريم عبدالعزيز نخبة من النجوم وهم: فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، والمسلسل من تأليف الكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي لمالكها تامر مرسي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج بيتر ميمي.