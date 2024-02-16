الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أنا عايز الرعب يملى القلوب، طرح برومو مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز (فيديو)

مسلسل الحشاشين،
مسلسل الحشاشين، فيتو

 مسلسل الحشاشين، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “الحشاشين” البرومو التشويقي للعمل استعدادا لعرضه في رمضان 2024 والذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبد العزيز.

البرومو التشويقي لمسلسل الحشاشين 

وقال كريم عبد العزيز  خلال البرومو التشويقي لمسلسل “الحشاشين”:" أنا عايز الرعب يملي القلوب، وعايز اللي يعترض علي دعوتنا يقتل بـ أبشع الطرق.

قصة مسلسل الحشاشين 

 ومسلسل "الحشاشين" يعرض على 30 حلقة، وهو من الأعمال الدرامية التاريخية، وتدور أحداثه حول شخصية "حسن الصباح" زعيم حركة الحشاشين ويجسده كريم عبدالعزيز.

Advertisements

 

ويتناول المسلسل قصة "الحشاشين" وهي طائفة شيعية انفصلت عن الفاطميين في القرن الخامس الهجري، وعرفوا خلال تلك الفترة بغدرهم ومحاولة الوصول الدائم للسلطة من خلال أكاذيبهم على الناس الذين صدقوهم بسبب بعض الأفعال المبنية على الكذب والتضليل.

أبطال مسلسل الحشاشين 

ويضم مسلسل الحشاشين الذي يقوم ببطولته كريم عبدالعزيز  نخبة من النجوم وهم: فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، والمسلسل من تأليف الكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي لمالكها تامر مرسي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج بيتر ميمي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

مسلسل الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين تقاصيل مسلسل الحشاشين أبطال مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024، شاهد البوستر التشويقي لـ الحشاشين

مسلسلات رمضان 2024، تعرف على تفاصيل مسلسل الحشاشين

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، مصطفى شوبير ينقذ الأهلي من الخسارة أمام بلوزداد ويعود من الجزائر بنقطة (صور)

وصول جثمان مريم مجدي ضحية الأمومة والقتل غدرا في سويسرا إلى مطار القاهرة

صحيفة أمريكية: مصر تمضي في خطط الطوارئ لتجنب طوفان من اللاجئين عبر حدودها

تحرك عاجل من محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب رفح

محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب أفريقيا باتخاذ مزيد من الإجراءات حول غزة

زفاف إلى القبر، عريس أسيوط أوصل عروسه للكوافير وتوفي قبل الفرح بساعتين

ساويرس ناعيا المعارض الروسي أليكسي نافالني: اللهم انتقم من قاتله

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

Advertisements

منوعات

المزيد

رقصة لعريس في حفل زفافه تخطف الأنظار بالكويت (فيديو)

حقيقة العثور على أحفورة لسحلية عمرها 280 مليون عام

العثور على رفات والد الإسكندر المقدوني

بسبب تغريدة عن غزة، وزير فرنسي يتهم بنزيمة بأنه "إخواني"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يقوي العظام ويحمي من السرطان.. 8 فوائد صحية للشمر (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدمل في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

منها الإخلاص في طاعة الله، ما هى صفات عباد الله المُخلَصين؟

برنامج الطريق إلى الله، الدكتور رمضان البيه يتحدث عن نورانية رسول الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية