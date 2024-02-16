فاروق جويدة يكشف سبب منع عرض مسرحية هولاكو (فيديو)

فاروق جويدة، قال الشاعر الكبير فاروق جويدة: "مسرحية هولاكو هي إدانة لوحشية المغتصب وضعف وانقسام الشعوب والحكام في عالمنا والخيانة تحت أي مسمى المال أو الدين أو السلطة".

كواليس بروفات مسرحية هولاكو

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "مسرحية هولاكو كان مخرجها العظيم الراحل جلال الشرقاوي وكان له خط واضح وحاد في شغله طول عمره لكن أنا كمان كنت حاد وأمسك مشرط فالتقينا في هذه النقطة وعملنا 3 فرق مسرحية مرشحة لتنفيذها على رأسهم رغدة وفاروق الفيشاوي وكمال أبو رية وأشرف عبد الغفور ورشحت عفاف شعيب، والموسيقى التصويرية لمنير الوسيمي وخلصها والديكور اتعمل والملابس اتعملت والأغاني اتسجلت وكل ده خلص واتدفع فيه فلوس والفنانين اخدوا فلوس وانا وجلال الشرقاوي اتنازلنا عن حقوقنا المادية في المسرحية، ولكن كل الناس اشتغلت وحفظوا أدوارهم وعملوا بروفات على مدار 10 شهور، وأخدت الموافقات من الرقابة علي عرضها وعلي النص، ولم تكن هناك أي مشكلات في النص، وكان المفترض أن يتم فتح بها المسرح القومي بعد تجديده وتعرض أيضًا في احتفالات أكتوبر، ولكنها لم تعرض حتى الآن".



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مشهد سبب منع عرض مسرحية هولاكو

ولفت:"كان فيه مشهد في مسرحية هولاكو وانا ابتديت استعدادي إني أحذفه حتى نتمكن من العرض، وهذا المشهد عمل مشكلة في الموضوع كله وآخر بروفة شوفتها كانت شبه الموضوع انتهى وأقدر أعرض بكرة لإن الممثلين كانوا حافظين، والمشهد الضحكة الوحيدة اللي في المسرحية وكلها نكد وسقوط بغداد وسقوط خلافة بقالها 500 سنة بتاريخها وآثارها ورموزها وكل حاجة، لدرجة إن البطش فيها والاستبداد، وحذفت المشهد وما رضتش أعملها قضية لإني ما ليش في المعارك، وبالتالي في النهاية توقفت ولم تعرض، وقلت سأعرضها في الكتاب والنص الأدبي موجود كما كتبته وعلي الناس ان يتعاملوا معاه كنص فاروق جويدة سواء إدانة أو ترحيب".

بروفات مسرحية هولاكو

وعرضت الإعلامية منى الشاذلي، لقطات مصورة من بروفات مسرحية "هولاكو" بحضور المخرج الراحل جلال الشرقاوي والفنان الراحل أشرف عبد الغفور.



مسرحية هولاكو

مسرحية "هولاكو" الشعرية هي درس من دروس الماضي، ومن أجوائها: "شيء غريب أن يستعيد الزمنُ أحداثه، وأن يستردّ التاريخُ صفحاته ويُعيد كتابتها مرة أخرى.. عندما اجتاحت حشود التتار بقيادة هولاكو بغداد الرشيد منذ مئات السنين، داست خيول التتار مكتبة بغداد، وألقت تراثها في نهر الفرات، وقتلَ هولاكو آخرَ خلفاء الدولة العباسية المستعصم بالله، وكتب نهاية 500 عام من أكثر إنجازات الدولة الإسلامية حضارة وازدهارًا".

ونتابع: "في هذه المسرحية الشعرية بُكائية حزينة ومَرثية دامية، وسؤال أبدي: كيف تنتهي الشعوب وتسقط الأوطان؟!.. كأن التاريخ يُعيد نفسه، وما أشبه الليلة بالبارحة! لأن هولاكو موجود في كل عصر، والحضارات الغاربة قصص لا تسقط بالتقادم".