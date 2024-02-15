تمرين رياضى، دراسة حديثة تكشف الفوائد الصحية للعلاقة الزوجية

سلط تقرير نشرته صحيفة أمريكية، الضوء على فوائد ممارسة العلاقة الحميمة، لجسم الإنسان، وكذلك ما إذا كان يمكن اعتبارها بمثابة تمرين رياضي.

الفوائد الصحية للعلاقة الحميمة

وقال خبراء لصحيفة "واشنطن بوست"، إن ممارسة العلاقة الحميمة، تحرق عددا كبيرا من السعرات الحرارية وترفع معدل ضربات القلب، وتحمي من السكتة القلبية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست فى التقرير، إن باحثين في جامعة ألميريا وجامعة مورسيا في إسبانيا جمعوا كل الدراسات السابقة المتعلقة بتأثير ممارسة العلاقة الحميمة على المجهود البدني، وخلصوا إلى أن العملية تعد أقرب منها لممارسة تمارين معتدلة الجهد.

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وتوصل الباحثون أيضا، إلى أنه من الواضح أن العلاقات الزوجية تسرع دقات القلب وتحرق طاقة الجسم.

الدراسات التي راجعها الباحثون، شملت مجموعة من المتطوعين، معظمهم أزواج، ارتدى بعضهم أجهزة لقياس مستوى الجهد.

العلاقة الزوجية تضبط معدل ضربات القلب

وانتهت الدراسات المتعلقة بفوائد العلاقة الزوجية، إلى أن متوسط معدل ضربات القلب خلال الممارسة تراوحت بين 90 و130 نبضة في الدقيقة، بينما كانت ذروتها عند 145 إلى 170 نبضة في الدقيقة.

لكن تميل معدلات ضربات القلب لدى النساء إلى أن تكون أقل من الرجال، وفقا للباحثين.

أيضا حسب الدراسة، اعتمد متوسط حرق السعرات الحرارية أثناء ممارسة العلاقة على وضع الأشخاص وجنسهم وعوامل أخرى.

فيما أشارت إحدى الدراسات البحثية، إلى أن إجمالي استهلاك الطاقة خلال جلسة واحدة من النشاط المتعلق بممارسة العلاقة الزوجية وصل إلى 130 سعرا حراريا، بينما في تجربة أخرى، وصل إلى حوالي 101 سعر حراري عند الرجال و69 سعرا لدى النساء، وهي أرقام مماثلة لتلك التي تترافق مع الجري المعتدل.

مدة ممارسة العلاقة الزوجية

وقال الأستاذ في مركز أبحاث الصحة بجامعة ألميريا، خوسيه ميور، قائد فريق الدراسة إن هذه الأرقام تشير إلى أن "النشاط الحيوي يمكن أن يسبب جهدا بدنيا ذا كثافة معتدلة أو حتى قوية".

ووجدت دراسة أخرى راجعها الباحثون أن مدة الممارسة اختلفت من مجموعة لأخرى، فعلى سبيل المثال استمرت لدى الأزواج الشباب الأصحاء لمدة 32 إلى 38 دقيقة في المتوسط، بينما استمرت لمدة 19 دقيقة فقط في دراسة أخرى بين الأزواج الذين يعانون من حالات صحية، مثل أمراض القلب.

واشنطن بوست، تقول فى تقريرها، إن باحثين آخرين أجروا مؤخرا تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت الممارسة، رغم أنها تنشط القلب لفترة وجيزة، قد توقفه أيضا، في ظل ظروف معينة.