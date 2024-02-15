رئيس البرازيل: القاهرة من أهم شركائنا بأفريقيا وحجم الاستثمارات بين البلدين في ازدياد.. ونحتاج إلى خبرة مصر بمجال تغير المناخ بعد نجاحها في COP 27

أعرب رئيس البرازيل لولا دا سيلفا عن دعمه لنتائج مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) الذي استضافته مصر خاصة مبادرة التحالف الدولي ضد الجوع والفقر والتعبئة الدولية ضد التغير المناخي.. قائلا: "نحتاج خبرة مصر التي نجحت في استضافة (COP 27) في تنظيمنا لمؤتمر المناخ (30 COP) في البرازيل عام 2025".

مؤتمر صحفي

وأكد الرئيس البرازيلي في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية أن مصر تعد من أهم الشركاء للبرازيل في إفريقيا وأن حجم الاستثمارات بين البلدين في ازدياد.. مشيرا إلى أن البلدين يعملان على تشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية من أجل السلام والأمن.

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وقال دا سيلفا: "إن دخول مصر في منظمة البريكس سيعطي الفرصة للبلدان للمشاركة في مسيرة التنمية وتحقيق عالم متعدد العلاقات وتجنب الاعتماد على عملة واحدة".

وأعرب الرئيس البرازيلي عن سعادته بتواجده في مصر في هذه اللحظة المهمة والوضع الراهن في السياسة الدولية.. قائلا: "يسعدنى أن أعود إلى القاهرة بعد مرور 20 عاما على زيارتي كأول رئيس برازيلي يقوم بزيارة لمصر، وأعود الآن للاحتفال بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية، فأنا أول رئيس برازيلي يزور لبنان وبلدان أخرى بالشرق الأوسط، حيث لم يكن للبرازيل سابقا إرادة للقيام بالسياسة الدولية مع المناطق الأخرى، وبالتالي بعد حكومتي، بدأنا نزور بلدان أخرى، لذلك أنا أعود لمصر للاحتفال بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا".

العلاقات المصرية البرازيلية

وأضاف دا سيلفا: "اليوم على غرار عام 2003 تهدف زيارتي إلى تعزيز العلاقات بين البرازيل وبلدان إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تلعب العلاقات مع مصر دورا مهما وفريدا فى هذه الاستراتيجية، وناقشت خلال مباحثات مع الرئيس السيسي، الموضوعات والإجراءات التي من شأنها أن تجعل تعاوننا ينمو مرة أخرى فى المجال الثنائي ويتوسع في المحافل متعددة الأطراف".

وتابع: "اقترحت على الرئيس السيسي أن نقوم بالارتقاء بعلاقتنا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لأن بلداننا نامية وبها عدد متنام من السكان، ويجب عليهما القيام بعلاقات كبيرة، كما يجب أن نوطد من العلاقات الثنائية فى كل المجالات الممكنة مثل الثقافة والدفاع والاقتصاد والتكنولوجيا والعلوم، وأن نقوم بتحقيق ديمقراطية التشغيل فى الأمم المتحدة في ميدان الثقافة والتربية".

وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين يبلغ ملياري دولار وهو رقم ضئيل نظرا لأهمية اقتصاد البلدين وحجم المجتمعين.. قائلا: "نريد بناء علاقة تجارية يستفيد منها الطرفان تعود بالفائدة على البلدين، وأن يكون هناك حركة للبيع والشراء مع مصر، لتكون النتيجة الأخيرة مفيدة ونحصل على حجم تجارى متوازن بين البلدين يصب فى مصلحة البلدين".



وقال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا: "إن الحرب في أغلب الأحيان تتخذ بقرارات مجنونة ولدينا مثلا الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وليس لدي أي تفسير لهذه الحرب"..لافتا إلى أن الأمم المتحدة ليس لديها أي قوة كافية لتجنب هذه الحرب وتجنب المؤامرات لأن الحروب عادة لا تخدم أي طرف ولكنها تسبب المزيد من المعاناة والضحايا.

وأضاف الرئيس البرازيلي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية،: "إنه في الوقت الذي كان ينبغي على العالم أن يتحدث عن إنتاج الغذاء للعالم، وعن التنمية الاقتصادية وتوزيع الدخل وخلق فرص عمل، للأسف يتحدث عن الحرب".

وتابع:"يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يدرج بلدانا أخرى ليحقق تمثيلا في إفريقيا وفي أمريكا الجنوبية وأن تكون هناك جيوسياسية جديدة في المجلس ويجب أن نقضي على حق الفيتو المستخدم من عدة بلدان ويجب على أعضاء الأمم المتحدة أن يدافعوا عن السلم وعدم تشجيع الحرب".

واستطرد الرئيس البرازيلي قائلا: "إن الحروب الأخيرة التي شهدناها مثل غزو العراق، لم يكن هناك استشارة لأي عضو من مجلس الأمن، كذلك غزو ليبيا لم يتم استشارة أي عضو من الأمم المتحدة، وكذلك الأمر عندما غزت روسيا أوكرانيا .. والمجلس ليس في حوزته أي قرار أو أي وسيلة لإيقاف الحرب، لذلك ما علينا إلا أن نطلب السلام وندافع عن السلام.. ولكن على ما يبدو أن إسرائيل تنتهك كل القرارات التي يتم أخذها من الأمم المتحدة لذلك يجب علينا أن نتخذ القرارات".

وقال الرئيس البرازيلي: "إن المؤسسات المتعددة الأطراف التي نشأت لحلحلة هذه المشاكل فهى لا تعمل على ذلك للأسف، لذلك فإن البرازيل تعول على الدعم المصري لكي نقوم بتحقيق التغييرات الضرورية في مسألة الحوكمة الدولية".

ولفت إلى أنه تحدث مع الرئيس السيسي وشكره على تضامنه وتقديم المساعدة للبرازيل حتى تمكنت من إجلاء مواطنيها الذين كانوا عالقين في قطاع غزة، عبر التنسيق مع السفارة البرازيلية بالقاهرة حيث تم إجلاء حوالي 2000 شخص، وضمان عودتهم بسلام إلى البرازيل.

وأكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أن الأمم المتحدة لا تمتلك القوة الكافية لوقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واستدرك قائلا: "ليس هناك أي مبرر لرد الفعل الإسرائيلي في غزة، حيث قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي النساء والأطفال في غزة بشكل غير مسبوق".

وأضاف الرئيس البرازيلي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية القاهرة: "إنه ليس هناك أي مبرر لرد الفعل الإسرائيلي على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر"، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل النساء والأطفال وهو أمر غير مسبوق في العالم.

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