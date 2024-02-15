عاقبوه على شهامته بتصفية بصره، أقوال صادمة لشاب تدخل للدفاع عن آخر في مشاجرة

استمعت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية إلى طالب جامعي أصيب برش خرطوش خلال تدخله لفض إحدى المشاجرات، أفقده بصره في منطقة المقطم وقال المجني عليه إنه كان عائدا من حفل زفاف ابنة عمه متجهًا إلى منزل شقيقه، وأثناء سيره في طريقه لوجهته وجد شاب أصغر منه سنًا يستغيث ويستنجد به.

وأكمل المجني عليه أن الشاب كان يستنجد به من 4 أشقاء كانوا يتعدون عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، وأنه تدخل للدفاع عن هذا الشاب ومنعهم من تعديهم عليه بالضرب.

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وتابع المجني عليه، أنه من بين الأشقاء تعدى عليه بالضرب ثم تراجع لما يقرب إلى 4 خطوات عنه وأخرج فرد خرطوش وأطلق عليه رش خرطوش في وجهه أدى إلى سقوطه على الأرض، قائلا: لما منعتهم يضربوا الشاب لقيت واحد فيهم مسكني من إيدي وزقني ورجع وطلع فرد ضربني بيه في عيني .

وأشار الضحية إلى أنهم لم يكتفوا بذلك وأنهالوا عليه بالضرب بعد سقوطه أرضا، قائلا: ولما وقعت على الأرض كملوا عليا ضرب ولما لقوني بفرفر جريوا وسابوني.