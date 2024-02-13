الأربعاء 14 فبراير 2024
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خارج الحدود

بلينكن: لدينا قائمة باسم كل أمريكي محتجز في أي مكان في العالم

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء اليوم الثلاثاء: إن الولايات المتحدة لديها قائمة باسم كل أمريكي محتجز في أي مكان في العالم.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أضاف بلينكن: "تمكنا من استعادة 45 أمريكيا محتجزا بالخارج في عهد بايدن، وإنهاء أزمات احتجاز الرهائن عمل دولي جماعي".

 

مقترح يقود لإطلاق سراح الأسرى

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد أن الولايات المتحدة تعمل مع ‎مصر وقطر بشأن مقترح يقود إلى إطلاق سراح الأسري المتبقين في غزة.

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وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "نقوم بما في وسعنا من أجل إعادة كل الأسرى إلى أسرهم".

وأعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، عدم وجود معلومات توقيت محدد للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة أوضحت مخاوفها للإسرائيليين بشأن المضي قدما في عملية رفح دون الأخذ بعين الاعتبار المدنيين.

 

استمرار المحادثات في مصر

وأضاف كيربي: "نود أن يعود الرهائن، ونحن نعمل بشكل عاجل من أجل التوصل إلى هدنة ممتدة لإخراجهم، وسعداء باستمرار المحادثات في مصر، وهي بناءة وتتحرك في الاتجاه الصحيح".

وكان رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نقل تحيات الرئيس بايدن للرئيس عبد الفتاح السيسي وتثمينه لجهود مصر الحثيثة في دفع مسار التهدئة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، بالإضافة إلى دورها المحوري المتواصل في تقديم وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم "ويليام بيرنز"، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية.

اجتماع الرئيس السيسي مع بيرنز

وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية، كما نقل "بيرنز" تحيات الرئيس بايدن للرئيس السيسي وتثمينه لجهود مصر الحثيثة في دفع مسار التهدئة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، بالإضافة إلى دورها المحوري المتواصل في تقديم وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة. 
وشهد اللقاء استعراض تطورات الموقف الراهن حيث تم تأكيد استمرار التشاور والتنسيق المكثف لتحقيق أهداف وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتفعيل حل الدولتين، بما يعزز جهود إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

الأزهر يطالب بالاتحاد في مواجهة إجرام الكيان الصهيوني 

ومن ناحية أخرى أدان الأزهر الشريف العدوان الصهيوني الإرهابي الذي استهدف الآمنين في مدينة رفح ‏المكتظة بالنازحين، وقتل أكثر من ١٠٠ شخص نصفهم من الأطفال، محذرًا العالم أجمع من كارثة إنسانية ‏غير مسبوقة، حال التزام الصمت تجاه المخطط الصهيوني الإجرامي الخطير لاقتحام رفح، التي تأوي نحو ‏مليون ونصف المليون لاجئ تركوا بيوتهم وأراضيهم من شمال غزة ووسطها وجنوبها بحثًا عن ملاذٍ آمنٍ.‏

ملك الأردن: نرفض إعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها

بلينكن: نعمل مع مصر وقطر بشأن مقترح يقود لإطلاق سراح الأسرى

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