ملك الأردن: نرفض إعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها

حرب غزة، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من واشنطن، ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة وحماية سكانه من تفاقم الوضع الإنساني المأساوي.

رفض تهجير الفلسطينيين

وشدد ملك الأردن، على رفض بلاده التام أي محاولات لتهجير الفلسطينيين عن أرضهم أو لإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها.

في وقت سابق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "ناقشت مع العاهل الأردني الوضع في الشرق الأوسط والحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس".

إرساء السلام في غزة

وأضاف بايدن فى كلمة مشتركة له مع الملك عبد الله بالبيت الأبيض: "نعمل مع شركائنا من أجل إرساء السلام في غزة وإطلاق سراح المحتجزين أولوية بالنسبة للولايات المتحدة".

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صفقة تبادل الأسرى

وقال بايدن: “نعمل على صفقة تبادل تحقق فترة هدوء على الأقل لـ 6 أسابيع ومن ثم نبني عليها، وناقشت مع الملك عبد الله صفقة إطلاق سراح المحتجزين والمفاوضات الجارية بشأنها”.

ولفت: "تحدثت مع قادة مصر وقطر لدفع صفقة الإفراج عن الأسرى إلى الأمام، ونسعى إلى إقرار اتفاق يؤدي إلى هدنة في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع".

وكان الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله والأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، قد وصلوا، إلى البيت الأبيض وكان في استقبالهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن.



ويلتقي ملك الأردن في واشنطن الرئيس جو بايدن، وأركان الإدارة الأمريكية وعددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونجرس.

وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، في تقرير لها أمس الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "محبط" من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفه بـ"الأحمق" في محادثات مغلقة أجراها، وذلك بعد فشله في إقناع إسرائيل بتغيير تكتيكاتها العسكرية في قطاع غزة.

مكالمة بايدن ونتنياهو

وأجرى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي جو بايدن، مكالمة هاتفية، تناولت آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة، وذلك بالتزامن مع مخططات جيش الاحتلال لاجتياح مدينة رفح الواقعة جنوب غزة.

زيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن نتنياهو أبلغ بايدن في الاتصال أن الانتصار في غزة يعني السيطرة الأمنية عليها.

من جانبه، قال البيت الأبيض إن بايدن دعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة ومحددة لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وشدد بايدن خلال المكالمة على ضرورة الاستفادة من التقدم المحرز في المفاوضات لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن في أقرب وقت ممكن.

وأكد الرئيس الأمريكي بحسب البيت الأبيض على أن العملية العسكرية في رفح يجب ألا تبدأ بدون خطة تضمن سلامة النازحين.

ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن ونتنياهو اتفقا على البقاء على اتصال وثيق.