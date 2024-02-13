الأربعاء 14 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

ملك الأردن: نرفض إعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها

ملك الأردن، فيتو
ملك الأردن، فيتو

حرب غزة، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من واشنطن، ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة وحماية سكانه من تفاقم الوضع الإنساني المأساوي.

رفض تهجير الفلسطينيين 

وشدد ملك الأردن، على رفض بلاده التام أي محاولات لتهجير الفلسطينيين عن أرضهم أو لإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها.

ملك الأردن: الهجوم على رفح كارثة ولن نقف متفرجين على هذا الوضع

بايدن خلال لقاء الملك عبد الله: نعمل مع مصر على هدنة 6 أسابيع في غزة

 

في وقت سابق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "ناقشت مع العاهل الأردني الوضع في الشرق الأوسط والحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس".
إرساء السلام في غزة

وأضاف بايدن فى كلمة مشتركة له مع الملك عبد الله بالبيت الأبيض: "نعمل مع شركائنا من أجل إرساء السلام في غزة وإطلاق سراح المحتجزين أولوية بالنسبة للولايات المتحدة".

Advertisements

صفقة تبادل الأسرى

وقال بايدن: “نعمل على صفقة تبادل تحقق فترة هدوء على الأقل لـ 6 أسابيع ومن ثم نبني عليها، وناقشت مع الملك عبد الله صفقة إطلاق سراح المحتجزين والمفاوضات الجارية بشأنها”.

ولفت: "تحدثت مع قادة مصر وقطر لدفع صفقة الإفراج عن الأسرى إلى الأمام، ونسعى إلى إقرار اتفاق يؤدي إلى هدنة في  قطاع غزة لمدة 6 أسابيع".

وكان الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله والأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، قد وصلوا، إلى البيت الأبيض وكان في استقبالهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن.
 

ويلتقي ملك الأردن في واشنطن الرئيس جو بايدن، وأركان الإدارة الأمريكية وعددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونجرس.

وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، في تقرير لها أمس الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "محبط" من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفه بـ"الأحمق" في محادثات مغلقة أجراها، وذلك بعد فشله في إقناع إسرائيل بتغيير تكتيكاتها العسكرية في قطاع غزة.

مكالمة بايدن ونتنياهو 

وأجرى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي جو بايدن، مكالمة هاتفية، تناولت آخر مستجدات  العدوان الإسرائيلي على غزة، وذلك بالتزامن مع مخططات جيش الاحتلال لاجتياح مدينة رفح الواقعة جنوب غزة.

زيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن نتنياهو أبلغ بايدن في الاتصال أن الانتصار في غزة يعني السيطرة الأمنية عليها.

من جانبه، قال البيت الأبيض إن بايدن دعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة ومحددة لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وشدد بايدن خلال المكالمة على ضرورة الاستفادة من التقدم المحرز في المفاوضات لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن في أقرب وقت ممكن.

وأكد الرئيس الأمريكي بحسب البيت الأبيض على أن العملية العسكرية في رفح يجب ألا تبدأ بدون خطة تضمن سلامة النازحين.

ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن ونتنياهو اتفقا على البقاء على اتصال وثيق. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

ملك الأردن غزة حرب غزة تهجير الفلسطينيين قطاع غزة الملك عبد الله الثاني

مواد متعلقة

مصدر مصري رفيع المستوى: أجواء اجتماع القاهرة الرباعي إيجابية

نتنياهو يرفض مقترحًا لإبرام صفقة تبادل أعدها قادة الموساد والشاباك والجيش

هنية لـ وزير خارجية إيران: أي اتفاق مع إسرائيل يجب أن يضمن وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة

بريطانيا تصف إسرائيل بالاحتلال وتطالب بتشكيل حكومة تابعة للسلطة الفلسطينية في غزة

الأكثر قراءة

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 14-2-2024

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

قائمة الأهلي لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

10 نقاط ترصد أهداف زيارة أردوغان التاريخية لمصر عقب قطيعة 12 عاما

زكريا أحمد.. حفظ القرآن الكريم ودرس في الأزهر الشريف.. تألق ملحنًا وقدم 1600 لحن.. وانتهت حياته بمأساة

أخفت عشيقها في الدولاب وخدرت الضحية، كيف دبرت "دينا" جريمة قتل زوجها بالجيزة؟

ذروتها غدا.. الأرصاد تعلن عن موجة من الطقس السيء (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

استهلاك 36 مليار كوب سنويًا، ثورة وشيكة في بريطانيا بسبب أزمة الشاي

سيدة تهزم السرطان بالقاضية 5 مرات.. اعرف التفاصيل

قد تكون مؤشرا سلبيا، ما هي متلازمة الرجل اللطيف؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في بداية تعاملات الأربعاء 14-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 14-2-2024

المزيد

انفوجراف

بمناسبة يومه العالمي.. أغرب هدايا عيد الحب 2024

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في عيد الحب، بالأحاديث 8 قصص تكشف محبة الجمادات للرسول الكريم

في عيده، هل الحب حرام؟ الدكتور علي جمعة يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية