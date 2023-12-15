الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية تُشارك في COP28 بالإمارات

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي،فيتو

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التعاون مع قطاع الصناعة على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية؛ لمواجهة التحديات التنموية في مصر، وذلك في إطار تحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مُشيرًا إلى أهمية الاستفادة من المشروعات البحثية التطبيقية في مجالات التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).

مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية تُشارك في COP28 بالإمارات

وفي هذا السياق، أكدت د. منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، أن المدينة شاركت بمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 والذي عُقد بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر وحتى ١٣ ديسمبر الجاري.

Advertisements

وأضافت أن د. عمرو صلاح مرسي رئيس قسم بحوث الحيوانات المزرعية بمعهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة بالمدينة شارك في COP28 كرئيس للجلسة النقاشية بالجناح المصري تحت عنوان: "تكييف إدارة الثروة الحيوانية مع التغيرات المناخية: سد الفجوة"، برفقة د. يُسرا أحمد بقسم الإنتاج الحيواني والسمكي بجامعة الإسكندرية، ود. هاني محمد الزيات بقسم علوم الحيوان والطب البيطري بكلية الزراعة والعلوم البحرية جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، ود. أميرة درويش رئيس برنامج تكنولوجيا الأغذية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة برج العرب التكنولوجية، وبحضور د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، د. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبمشاركة عددًا من الخُبراء في مجال التغيرات المناخية.

كما تحدث د. عمرو صلاح خلال الجلسة النقاشية عن دور جمهورية مصر العربية في التغيرات المناخية ومدى مُساهمة كل قطاع من قطاعاتها في إنتاج الغازات الدفيئة مقارنة بالإنتاج العالمي، مستعرضًا دور قطاع الزراعة بشكل عام وقطاع الثروة الحيوانية بشكل خاص ومدى مساهمته في هذه التغيرات، فضلًا عن دور الجامعات والمراكز البحثية في رفع الوعي بأهمية التغيرات المناخية، إضافة إلى الطرق التي تقوم بها هذه المُؤسسات في قياس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سواء معمليًّا أَو حقليًّا خاصة في الدول النامية التي تفتقر التكنولوجيا المتقدمة، وأشار إلى أنه تمت مناقشة تأثير تلك التغيرات المناخية على جودة المُنتجات الحيوانية من الألبان واللحوم وكيفية الحد من تلك التأثيرات من خلال التكنولوجيا الحديثة، مُوضحًا أنه خلال هذه الجلسة تم الاتفاق على عدة توصيات تتمثل في: (ضرورة الحفاظ على أداء الثروة الحيوانية من خلال التأقلم وتقليل انبعاث الغازات الدفيئة طبقًا للظروف والمواد الحالية والمتاحة بناءًا على البيئة المحيطة).

وزير التعليم العالي: تقديم الدعم للدارسين اللبنانيين في الجامعات المصرية

حصاد التعليم العالي في البعثات 2024.. الانتهاء من بناء بيت مصر بباريس.. التحاق أكثر من 26 ألف طالب وافد بالجامعات المصرية.. وفتح بوابة EGYAId

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التعليم العالي الأبحاث العلمية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التطبيقات التكنولوجية الثروة الحيوانية الدكتور أيمن عاشور السلطان قابوس الطب البيطري المشروعات البحثية تغيرات المناخ جامعة السلطان قابوس جامعة برج العرب جامعة برج العرب التكنولوجية

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي: تقديم الدعم للدارسين اللبنانيين في الجامعات المصرية

حصاد التعليم العالي في البعثات 2024.. الانتهاء من بناء بيت مصر بباريس.. التحاق أكثر من 26 ألف طالب وافد بالجامعات المصرية.. وفتح بوابة EGYAId

وزير التعليم يشهد حفل إطلاق الدورات التدريبية لمشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس

الأكثر قراءة

كأس العالم للأندية، كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة اتحاد جدة

حسن مصطفى يكشف سبب رحيل محمد شريف عن الأهلي

الانتخابات الرئاسية، موعد تشكيل الحكومة الجديدة

فيديو قاد الشرطة لجثته، شاهد لحظة استدراج عامل لطفل القليوبية طمعا في طلب فدية

موعد ومكان صلاة الجنازة على المخرج الراحل أحمد البدري

محطات مهمة في مسيرة المخرج الراحل أحمد البدري

توافد جمهور الأهلي والاتحاد على ملعب الجوهرة (صور)

أحمد عادل: الأهلي سيتخطى اتحاد جدة وكولر مطالب بتثبيت تشكيلة الفريق

Advertisements

منوعات

المزيد

كارثة بيئية تهدد أعلى قمة في العالم، ما القصة؟

ناسا تؤجل موعد انفصال مركبة Cargo Dragon عن المحطة الفضائية

البحوث الفلكية يكشف سبب اقتراب الأرض من الشمس في فصل الشتاء

اكتشاف مقلق في بحر حول برمودا

المزيد

خدمات

المزيد

اعملها بنفسك، طريقة تثبيت نسخة ويندوز جديدة

خطوات نقل رخصة محل في حال وفاة المرخص له

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 15-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 15-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

10 مواجهات بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغضب في المنام وعلاقته بالكثير من الخير والتخلص من الخلافات

تفسير حلم جواز السفر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات والمشاكل

علاج اضطراب الحالة النفسية بالأحاديث النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية