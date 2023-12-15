الجمعة 15 ديسمبر 2023
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سياسة

محمد حلاوة: سعداء وفخورون بالإشادات الدولية تجاه الانتخابات الرئاسية.. العملية الانتخابية تمت فى بيئة سلمية نموذجية وسط مشاركة واسعة للنساء والشباب وحرص على مساعدة كبار السن وذوى الهمم

النائب محمد حلاوة،فيتو
النائب محمد حلاوة،فيتو

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: إن الإشادات الدولية والإفريقية المتوالية تجاه الانتخابات الرئاسية التى جرت فى الأيام القليلة الماضية، تشعرنا بالفخر وتؤكد على أن المناخ السياسى الرشيد الذى دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يثمر عن حياة سياسية ناضجة ومنفتحة على كافة التوجهات والتيارات السياسية، كما تمنح جميع فئات الشعب المصرى فرصة المشاركة الفاعلة والإسهام فى تثبيت دعائم الجمهورية الجديدة.

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وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: إن ردود الفعل الدولية والإفريقية تجمع على أن الانتخابات الرئاسية تمت فى ظروف وبيئة سلمية وخلت من أى شوائب تخل بالعملية الانتخابية، وسط مشاركة واسعة للنساء وحماسة الشباب وحرص على مساعدة كبار السن وذوى الهمم لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة، مع الحضور النشط لمنظمات المجتمع المدنى.


وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: إن المراقبين التابعين للاتحاد الإفريقى وتجمع دول الكوميسا، أشادوا بقدرة الدولة المصرية على استيفاء حقوق جميع الفئات فى المجتمع وخاصة الفئات المستضعفة التى تحتاج إلى تمييز إيجابى حتى يتسنى لها الحصول على حقوقها والمشاركة بفعالية فى العملية السياسية مثل كبار السن وذوى الهمم، وكم أسعدنا أن يطالب المراقبون التابعون للاتحاد الإفريقى ودول الكوميسا بأن يتم نقل واحتذاء التجربة المصرية فى الانتخابات الرئاسية، خاصة ما يتعلق بدعم وتمكين ذوى الهمم وكبار السن، وتعميمها على دول القارة الإفريقية.


وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن الانتخابات الرئاسية، مدعاة للفخر لأنها عبرت عن جميع فئات المجتمع المصرى، ورأينا معا الطوابير الممتدة أمام اللجان ودور سيدات مصر العظيمات فى المشاركة وقيادة العملية السياسية فى دوائر عديدة، كما رأينا الحماس الكبير للشباب وإقبالهم على المشاركة والتصويت وصناعة المستقبل.


وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن مصر كلها فائزة فى الانتخابات الرئاسية وفى مقدمة الفائزين القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى اسس الجمهورية الجديدة وفتح المجال أمام جميع التيارات للمشاركة السياسية العادلة، ورأينا كيف وقفت وسائل الإعلام على مستوى واحد من جميع المرشحين وأعطت مساحات متساوية من الظهور لجميع المرشحين بالتساوى
وهذا المناخ من الحريات والعدالة والممارسة السياسية الديموقراطية، لم يكن ليتحقق لولا رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى نتمنى أن يكون الرئيس المقبل لمصر حتى يستكمل مشروع النهضة والتنمية لمصر.

محمد حلاوة الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة حازم عمر عبد السند يمامة الرئيس السيسي فريد زهران

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