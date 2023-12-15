سلامة الغذاء: تحديد 3 قوائم للفحص لاعتماد الشركات الغذائية بالقائمة البيضاء

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل، مدير الإدارة العامة للرقابة على مصانع الأغذية بهيئة سلامة الغذاء، أن الهيئة انتهجت نهجًا جديدًا يرتكز على أن تكون الهيئة داعمة للمنشآت الغذائية وبمنظور مختلف عن الرقابة التقليدية وذلك من خلال توحيد الرؤى فيما بين الهيئة والمنتجين بهدف إيجاد توافق ولغة حوار مشتركة تحقق مستهدفات الجانبين.

د. محمد عبد الفضيل: الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الجديدة لهيئة سلامة الغذاء

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واكد أن هيئة سلامة الغذاء انتهت من اعداد استراتيجية عمل جديدة بالتعاون مع المنتجين وكافة الأجهزة المعنية وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة لتعريف كافة المعنيين سواء منتجين أومصدرين أو مستوردين بكافة محاورها.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية تحت عنوان "الخدمات المقدمة من الهيئات الحكومية لقطاعى الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية "في إطار فعاليات المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات " فوود افريكا " فى دورته الثامنة والذى اختتمت فعالياته مساء أمس الخميس، وشارك فى الجلسة كل من الدكتور خالد صوفى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية بوزارة الزراعة، والدكتور وليد البحراوى، مدير عام المشروعات الغذائية بهيئة التنمية الصناعية، والدكتور محمد عبد الفضيل، مدير الإدارة العامة للرقابة على مصانع الأغذية بهيئة سلامة الغذاء، وأدار الجلسة محمود بسيونى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الغذائية..

تطوير الموقع الرسمي لهيئة سلامة الغذاء

وفى هذا الإطار أشار إلى أنه تم تطوير الموقع الرسمى للهيئة لتحقيق مزيد من التواصل مع المنتجين واتاحة خدمات جديدة ومن بينها عقد اجتماعات تفاعلية (أونلاين) فضلا عن الرد على كافة الاستفسارات عبر الهاتف.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق باعتماد الشركات الغذائية بالقائمة البيضاء فلقد تم التنسيق مع غرفة الصناعات الغذائية ومشروع طيب لاعتماد ما يعرف بالتوافق التدريجى والذى يتضمن 3 قوائم للفحص وهى ( تسجيل – تقدير – اعتماد) ويستهدف تبسيط الاجراءات على الشركات المتقدمة، مع اتاحة اسلوب جديد لمأموريات التحقق والتى تتولى زيارة المنشأة للتأكد من استيفاء الاشتراطات، حيث انه فى حالة استيفاء كافة الاشتراطات فيما عدا بند او اثنين، فتقتصر زيارة التحقق التالية على هذه البنود فقط وذلك للتيسير على المنتجين.

