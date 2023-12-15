رئيس هيئة الجودة: المواصفات القياسية تعد البوابة الرئيسية للتصدير والاستيراد

قال دكتور خالد صوفى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إن الالتزام بتطبيق أسس ومنهجيات الجودة أصبح أمرًا حتميًا فى ظل التحديات التي تفرضها قواعد السوق الحر، الأمر الذى يؤكد أهمية الارتقاء بجودة السلع والخدمات، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية والتوافق مع معايير الجودة العالمية لضمان زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى ونفاذه الى مختلف الأسواق الدولية.

وأشار إلى المواصفات القياسية تعد البوابة الرئيسية للتصدير والاستيراد ايضًا وهو ما يتطلب ضرورة تعظيم الشراكة ما بين الهيئة وكافة القطاعات الصناعية

Advertisements

ولفت إلى أنه فى هذا الإطار إلى أن إصدار المواصفة القياسية يتم عبر لجان قومية تضم كافة الأجهزة المعنية سواء الحكومية أو القطاع الخاص بهدف تحقيق التوافق فيما بين المرجعيات الدولية والمتطلبات الخاصة بالمنتج الوطني، حيث قامت الهيئة بإصدار حوالي 2000 مواصفة غذائية حتى الآن.

جاء ذلك خلال مشاركته فى إحدى الجلسات النقاشية خلال فعاليات معرض فوود افريكا الذى اختتمت فعالياته مساء امس الخميس والمنعقد بمركز مصر للمعارض، وجاءت الجلسة بعنوان " الخدمات المقدمة من الهيئات الحكومية لقطاعى الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية " وشارك فى الجلسة والدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية بوزارة الزراعة، والدكتور وليد البحراوى، مدير عام المشروعات الغذائية بهيئة التنمية الصناعية، والدكتور محمد عبد الفضيل، مدير الإدارة العامة للرقابة على مصانع الأغذية بهيئة سلامة الغذاء، وأدار الجلسة محمود بسيونى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الغذائية.

المواصفات والجودة: تمثل مصر فى العديد من المنظمات الدولية المعنية بالمواصفات والجودة

ولفت إلى أن الهيئة هى ممثل مصر فى العديد من المنظمات الدولية المعنية بالمواصفات والجودة ومن بينها مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس " أيزو " ومجلس إدارة المعهد الاسلامى للمواصفات وكذا مجلس إدارة المنظمة العربية للتقييس، فضلا عن المنظمة الإفريقية للتقييس ARSO، مشيرًا فى هذا الإطار إلى أنه يجرى حاليا داخل المنظمة دراسة إصدار مواصفات قياسية موحدة لإفريقيا لتيسير حركة التبادل التجارى بين البلدان الإفريقية.

ونوه صوفى إلى الاهتمام الكبير الذى توليه الهيئة بقطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أهم القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد القومى

وأشار صوفي إلى عضوية مصر فى هيئة الدستور الغذائى " الكودكس " العالمية، والمسئولة أيضا عن الكودكس المصرية والتى تم الاحتفال بمرور 50 عامًا على إنشائها مؤخرًاوذلك بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

