أخبار الاقتصاد اليوم: قفزة جديدة في أسعار الذهب بختام التعاملات.. وتوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة عدة مرات خلال 2024

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

قفزة جديدة في أسعار الذهب بختام التعاملات

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 14-12-2024، وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية، حيث ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 5 جنيهات في الجرام الواحد.

جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3273 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2865 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2455 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1917 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22920 جنيهًا.

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أسعار الذهب، فيتو

لأول مرة بروست البلح من داخل معرض فوود أفريكا

تعد التمور من أحد وأشهر المنتجات الغذائية في مصر والتي تلاقي قبولا لدى المستهلكين، وتحرص الشركات المنتجة على طرح بعض أصناف ومنتجات جديدة من التمور بما يعطي قيمة مضافة للمنتج.

طرحت إحدى شركات إنتاج وتصنيع التمور بمعرض فوود أفريكا للصناعات الغذائية المقام بمركز مصر للمعارض منتجا جديدا لأول مرة وهو “ بروست البلح” داخل الجناح الخاص بالشركة.

ترخيص 33 ألف سيارة في مصر خلال نوفمبر الماضي

استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، إجمالي السيارات الجديدة التي تم ترخيصها خلال شهر نوفمبر الماضى لعام 2023، وشملت سيارات ملاكي ونقل وأتوبيس وباقي أنواع السيارات.

تراخيص السيارات، فيتو

جهاز الاستثمار العماني يحضر لطرح 5 شركات بحلول 2026

يتهيأ جهاز الاستثمار العماني لخطة طموحة لطرح حصص من استثمارات، قد تضم عشرات الطروحات الأولية خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما تسعى الدولة الخليجية إلى رفع تصنيفها إلى مرتبة الأسواق الناشئة.

50 جنيها زيادة في سعر الذهب خلال 24 ساعة بعد تثبيت الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب خلال الـ 24 ساعة الماضية وبالتزامن مع قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بقيمة 50 جنيها في الجرام الواحد داخل الأسواق.

وقفزت أسعار الذهب بعد اتخاذ الفيدرالي الأمريكي قرارا بتثبيت سعر الفائدة وكذلك قيام بعض البنوك الأخرى باللجوء إلى التثبيت مثل بنك انجلترا مما ساهم في زيادة أسعار الذهب العالمية وانعكاسها على الأسعار المحلية للذهب خلال الساعات القليلة الماضية.

جولدمان ساكس يتوقع خفض الفيدرالي سعر الفائدة أكثر من مرة خلال 2024

يتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين ببنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس بدء سلسلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي، خلال العام القادم 2024.

وأوضح جان هاتزيوس الخبير الاقتصادي، "أن الانكماش الذي شهدته بيانات أسعار المنتجين يوم الأربعاء، والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى أقل من 1% في نوفمبر الماضي، بجانب المراجعات بالخفض للأشهر السابقة، يشير إلى وتيرة أضعف من الزيادات في مؤشر الأسعار المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي".

اليوم آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

تنتهي اليوم 14 ديسمبر الموعد الذي حددته الشركة المصرية للاتصالات لدفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة أو أي مصاريف إضافية.

المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي

حافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها للاجتماع الثاني على التوالي، ورجح مسؤولو السياسة النقدية ارتداد التضخم لأعلى بشكل مؤقت على الأجل القصير.

بنك إنجلترا المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 5.25%

أعلن بنك إنجلترا، بعد اجتماعه اليوم الخميس، عن تثبيت معدلات سعر الفائدة دون تغيير عند 5.25%.

وصوت بنك إنجلترا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ 15 عامًا عند 5.25% للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماعه اليوم الخميس.