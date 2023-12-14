الخميس 14 ديسمبر 2023
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اقتصاد

بنك إنجلترا المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 5.25%

بنك انجلترا المركزي،
بنك انجلترا المركزي، فيتو

أعلن بنك إنجلترا، بعد اجتماعه اليوم الخميس، عن تثبيت معدلات سعر الفائدة دون تغيير عند 5.25%.

 

وصوت بنك إنجلترا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ 15 عامًا عند 5.25% للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماعه اليوم الخميس.

 

و يتوقع المستثمرون حاليًا انخفاضًا في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى حوالي 4.0٪ بحلول ديسمبر 2024، بعد الانكماش غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر والتباطؤ الأسرع من المتوقع في معدلات نمو الأجور البريطانية الذي كشفت عنه البيانات الاقتصادية الأخيرة.

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بنك انجلترا المركزي، فيتو

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي عقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء عند 5.25 و5.50 %.

 

اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم الثامن والأخير 

حسم البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الأخير هذا العام، أمس الأربعاء، حيث انعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الأمريكي في اجتماعها الثامن والأخير هذا العام خلال الشهر الجاري، واستمر الاجتماع على مدار يومين متتاليين، لمناقشة أسعار الفائدة الأمريكية.

 

ويمكن القول إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بـ البنك المركزي الأمريكي، تجتمع 8 مرات كل عام لتحديد أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد، في محاولة للسيطرة على مستويات التضخم التي تتصاعد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

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البنك الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 5.5%

بيان إحصاءات العمل الأمريكي وسياسة التشديد النقدي من الفيدرالى الأمريكي 

بيان إحصاءات العمل الأمريكي، أفاد  بيان إحصاءات العمل الأمريكي (BLS)، يوم الثلاثاء، أن التضخم في الولايات المتحدة، مقاسا بالتغير في مؤشر أسعار المستهلك والتى تسمى (CPI)، انخفض إلى 3.1٪ على أساس سنوي في نوفمبر الماضي. 

كما استقر التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، عند 4% وهو الأمر الذى كان متوقعا.

 

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