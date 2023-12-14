الخميس 14 ديسمبر 2023
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اقتصاد

مازالت الهزات تتوالى، هبوط مؤشر الدولار الأمريكي بعد قرار الفيدرالي الأخير

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

 مؤشر الدولار الأمريكي، هبط مؤشر الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، بعد صدور قرار الفيدرالى الأمريكى لأدنى مستوياته بالقرب من 102.17 نقطة بحركة التعاملات، في الوقت الراهن أمام سلة من العملات الأجنبية على رأسها اليورو والإسترليني.

اقرأ التالي: حركة مؤشر الدولار الأمريكي، العملة الخضراء تصل لقمم جديدة (تحديث لحظى)

 

البنك الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 5.5%

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي عقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء عند 5.25 و5.50 %.

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الفيدرالى الأمريكى، فيتو 

 

اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم الثامن والأخير 

 وحسم البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الأخير هذا العام، الأربعاء، حيث انعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الأمريكي في اجتماعها الثامن والأخير هذا العام خلال الشهر الجاري، واستمر الاجتماع على مدار يومين متتاليين، لمناقشة أسعار الفائدة الأمريكية.

ويمكن القول إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بـ البنك المركزي الأمريكي، تجتمع 8 مرات كل عام لتحديد أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد، في محاولة للسيطرة على مستويات التضخم التي تتصاعد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

الدولار، فيتو 

 

كيف تتداول على مؤشر الدولار الأمريكي ؟

 يمكنك أن تقوم بـ التداول على مؤشر الدولار الأمريكي كعقد آجل  لمدة 21  ساعة في اليوم عبر العديد من منصات التداول، كما تستمد العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي سيولتها مباشرة من سوق العملات الفورية، والتي يقدر حجم مبيعاتها بأكثر من 2 تريليون دولار يوميًا. 

ويعتبر العقد الآجل لمؤشر الدولار الأمريكي ICE هو المؤشر الوحيد المتاح للمتداولين والمنظم والذي بإمكان تجار العقود الآجلة في جميع أنحاء العالم أن يتداولوا عليه فعليا على مدار الساعة، لهذا السبب العقود الآجلة لمؤشر ICE بالدولار الأمريكي (USDX) تعتبر معيار رئيسيا للقيمة الدولية للدولار الأمريكي ومؤشر العملات الأكثر تداولًا في العالم.

 

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