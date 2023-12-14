الخميس 14 ديسمبر 2023
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اقتصاد

ترخيص 33 ألف سيارة في مصر خلال نوفمبر الماضي

سيارات،فيتو
سيارات،فيتو

استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، إجمالي السيارات الجديدة التي تم ترخيصها خلال شهر نوفمبر الماضى لعام 2023، وشملت سيارات ملاكي ونقل وأتوبيس وباقي أنواع السيارات.

 

ترخيص 33 ألف سيارة في نوفمبر 

ووفقآ لما نشرته  الإدارة العامة للمرور التعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، إجمالي  ترخيص عدد  السيارات التى بلغ نحو 32.896 ألف سيارة جديدة في نوفمبر الماضي بزيادة تصل الي 4891 سيارة.

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مبيعات السيارات، فيتو

مبيعات المركبات وفق الموديل في نوفمبر

موديلات 2020 بواقع 2145 سيارة.

موديلات 2021 بعدد 3873 مركبة.

موديلات 2022 بعدد 8175 مركبة.

موديلات 2023 بعدد 9860 مركبة.

موديلات 2024 بعدد 8843 مركبة.

 

الدراجات النارية في نوفمبر

1779 موديل 2020

3524 موديل 2021

6878 دراجة موديل 2022

5608 دراجات نارية موديل 2023.

1462 دراجة نارية موديل 2024.

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مركبات النقل في نوفمبر


أما سيارات النقل فقد بلغ عدد مبيعاتها وترخيصها في مصر في نوفمبر الماضي 1731 مركبة كالتالي:

27 سيارة نقل موديل 2020.

84 سيارة نقل موديل 2021.

349 موديل 2022.

429 سيارة نقل موديل 2023.

842 سيارة موديل 2024.

 

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