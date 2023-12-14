الخميس 14 ديسمبر 2023
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اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب، سعر جرام المعدن الأصفر بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

مؤشر الذهب، ارتفعت أسعار الذهب مساء اليوم الخميس محليا وعالميا بشكل ملحوظ بحركة التعاملات ورصدت “ فيتو” حركة المؤشر العالمى بشكل لحظي، حيث استطاع الذهب تخطى مستوى 2000 دولار للأونصة، بعد قرار الفيدرالي الأخير بتثبيت أسعار الفائدة ليستقر عند 2038 دولارا للأوقية.

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة تداولات العملة الخضراء عالميا (تحديث لحظي)

 

مؤشر الذهب، فيتو 

 

توقعات متزايدة بارتفاع مؤشرات الذهب رغم الانخفاض الحالي 

 وأكد خبراء أن الوضع الحالي لأسواق الذهب يلفت الانتباه إلى منطقة دعم مهمة، وهناك توقعات متزايدة بأن المستثمرين الباحثين عن القيمة سيتقاربون قريبًا حول المستوى 2000 دولار كنقطة دخول محتملة، وقد يؤدي احتمال عودة المتداولين إلى السوق في هذه المرحلة إلى ارتفاع نحو المستوى 2038 دولارا، رغم الانخفاض وكسر مستويات الـ 2000 دولار للأونصة عالميا قبل قرار الفيدرالى إلا أن المؤشر صاعد الآن بشكل قوى، ومع ذلك، من المهم أن ندرك بأن هذا السوق قد تميز بتقلبات كبيرة في الأيام الأخيرة، وقد أثبت الأسبوع الماضي أنه يمثل تحديًا كبيرًا للمشاركين في سوق الذهب.

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التحليل الفنى للذهب، فيتو 

صعود مؤشر الذهب بحركة التداولات اليوم 

 صعد مؤشر الذهب العالمي بحركة التداولات اللحظية، بالرغم من تسجيل المعدن الأصفر ثاني مكاسبه الشهرية على خلفية تثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريبًا ليجتاح قمم جديدة حيث سجل المؤشر العالمي 2038 دولارا للأونصة الواحدة.

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السعر الاسترشادي لـ جرام الذهب بموقع البورصة المصرية

وارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم محليا  كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3302.95 جنيها للشراء، 3269.43 جنيه للبيع، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي حوالي 2860 .

والسعر الاسترشادي لـ جرام الذهب هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام.

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الذهب، فيتو 

 وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنـــــــــــا

 

نصيحة خبراء سوق المال عن الاحتفاظ بالذهب 

 وينصح خبراء سوق المال والمحللين الفنيين بأهمية "الاحتفاظ بالذهب" كاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وعدم التعامل معه بمبدأ "المضاربة" أو الرغبة في الحصول على مكسب سريع، لاسيما وأن الذهب من الاستثمارات التي تدر عائدا إلا عند بيعها، وحال الرغبة في الحصول على عوائد سريعة أو دورية، ثمة قنوات ووسائل استثمارية أخرى يمكن أن يلجأ إليها المستثمرون.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

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