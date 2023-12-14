الخميس 14 ديسمبر 2023
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اقتصاد

50 جنيها زيادة في سعر الذهب خلال 24 ساعة بعد تثبيت الفائدة الأمريكية

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الخميس، فيتو

ارتفعت أسعار الذهب خلال الـ 24 ساعة الماضية وبالتزامن مع قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بقيمة 50 جنيها في الجرام الواحد داخل الأسواق.

وقفزت أسعار الذهب بعد اتخاذ الفيدرالي الأمريكي قرارا بتثبيت سعر الفائدة وكذلك قيام بعض البنوك الأخرى باللجوء إلى التثبيت مثل بنك انجلترا مما ساهم في زيادة أسعار الذهب العالمية وانعكاسها على الأسعار المحلية للذهب خلال الساعات القليلة الماضية.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3268 جنيهًا.

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سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2860 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2451 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1912 جنيهًا للبيع 

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22880 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الذهب العالمية منذ بداية ديسمبر

ولامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر تقريبا فى بداية ديسمبر الجاري، بفضل انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع تزايد ثقة المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل.

 

وفي بداية ديسمبر ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2044.69 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الخامس من مايو. 

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 2045.30 دولار للأونصة.

 

ارتفاع أسعار الذهب 20 جنيها في التعاملات المسائية

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس في الأسواق

ووصلت أسعار الذهب فى التعاملات الجارية فى البورصة العالمية والمحلية، حيث ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس الأربعاء، مع استقرار الدولار وانخفاض عوائد السندات قبيل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

 

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم فبراير، بنحو 0.20% أو 4.1 دولار إلى 1997.3 دولار للأوقية.

 

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