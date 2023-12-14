صحيفة عبرية تكشف نص رسائل بعثتها حكومة نتنياهو إلى مصر: نريد التفاوض

كشفت صحيفة عبرية، اليوم، نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، أن حكومة بنيامين نتنياهو وجهت رسالة إلى مصر تتعلق برغبتها في مفاوضات جديدة حول صفقة أسرى.

حكومة نتنياهو تستغيب بمصر للتفاوض

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصدر لم تكشف عنه قوله: أن مصر تلقت رسائل من الحكومة الإسرائيلية طلبت فيها فتح مفاوضات جديدة للإفراج عن أسرى إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، في صفقة من شأنها أيضًا أن تشمل وقف إطلاق نار إنساني في غزة.

ووفق الصحيفة العبرية، أنه في أعقاب تقرير حول صفقة تبادل جديدة بين تل أبيب وحركة حماس بوساطة مصرية قطرية، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منح رئيس الموساد دادي بارنيع، حرية العمل الكاملة بهدف تحرير جميع المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة.

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منح رئيس الموساد حرية العمل على صفقة أسرى

ونقلت معاريف عن مصدر أمني إسرائيلي لم تسمه قوله: "من وجهة نظر نتنياهو، يتمتع رئيس الموساد وطاقم التفاوض بكامل الحرية في العمل للترويج والقيام بكل ما هو ضروري، بما في ذلك السفر لحضور اجتماعات مع الوسطاء، من أجل الدفع نحو المفاوضات والجهود المبذولة لإطلاق سراح المختطفين".

وتخلل العدوان القائم على غزة هدنة دامت لمدة سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في بداية ديسمبر الجاري.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

ضغوط دولية لوقف العدوان على غزة

وفى ظل الضغوط الدولية التى تتعرض لها إسرائيل لوقف عدوانها على القطاع، كشف تقارير للاستخبارات الأمريكية، اليوم، أن إسرائيل ترتكب جريمة بشعة ضد المدنيين فى غزة باستخدام القنابل الغبية والقصف بالغطس.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، خلص تقرير حديث صادر عن الاستخبارات الأمريكية، إلى أن ما يقرب من نصف قنابل جو-أرض التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في حربه ضد حماس في غزة كانت غير موجهة أو ما يعرف باسم القنابل الغبية.

إسماعيل هنية يؤكد وجود حماس في أي ترتيبات

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في خطاب متفلز، أمس الأربعاء، إن أي ترتيبات في قطاع غزة دون حماس هي وهم وسراب.

وأعلن هنية أن حركة حماس منفتحة على أي أفكار أو مبادرات لوقف الحرب، مشددا على أن أي ترتيبات حول مستقبل غزة من دون حماس لن تنجح.

وأكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، الخميس، أن الحرب في غزة ستستغرق أكثر من بضعة أشهر، وذلك خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان.

وزعم يوآف جالانت إن: "حماس منظمة إرهابية بنت نفسها على مدى عقد لمحاربة إسرائيل، وأقامت بنية تحتية تحت الأرض وفوق الأرض، وليس من السهل تدميرها"، وفق "فرانس برس".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي زاعما: "سيتطلب الأمر فترة من الوقت، سيستغرق أكثر من بضعة أشهر، لكننا سننتصر وسندمرهم".

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