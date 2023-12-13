تحمل سيناريوهين، التليفزيون الإسرائيلي يتحدث عن صفقة تبادل أسرى جديدة بين حماس وإسرائيل

زعمت تقارير بثها التليفزيون الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، عن مفاوضات جارية لتبادل أسرى جديدة بين إسرائيل وحركة حماس.

ولفتت القناة "N12" العبرية نقلا عن مصادر فلسطينية قولها: إن جهاز المخابرات الألمانية "BND" يشارك في مفاوضات حول صفقة تبادل أسرى جديدة، بين تل أبيب و"حماس".



صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس

وأشار التقرير نقلا عن "مصادر عربية" إلى أن "إسرائيل قدمت، خلال البحث عن صفقة أخرى، عرضا أوليا يتمثل في الإفراج عن 50 امرأة، وعن مصابين وكبار في السن، من أسرى حماس، مقابل الإفراج عن 150 من الأسرى المرضى وكبار السن من إسرائيل".

ولفت التقرير إلى "سيناريوهين متوقعين من جانب زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار:

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وقف إطلاق نار طويل الأمد



- وينص السيناريو الأول بحسب القناة العبرية على وقف العدوان الإسرائيلي.. عندها يستمر حكمه في غزة..وهذا يعني وقف إطلاق نار طويل الأمد.. وإن احتمال إبرام صفقة أسرى كبيرة "الكل مقابل الكل"، ضئيلة جدا في المدى القريب..السنوار ليس هناك، وسيكون من الصعب على إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار".

هدنة مؤقتة في غزة

- "تتحدث عن هدنة مؤقتة، وحرق الوقت في مواجهة الحرب الإسرائيلية.. والإجراء هو صفقة دفعة إنسانية صغيرة أي الإفراج عن مرضى ونساء، الأمر الذي يقدم لحماس عدة أيام.. احتمال وقوع مثل هذا الأمر متوسط ومن الممكن أن يحدث الشهر القادم، والهدف في إسرائيل هو محاولة الوصول الى هذا الاتفاق، الذي يعتمد على أدوات ضغط".



ونقلت "القناة 12" العبرية عن مصدر إسرائيلي مساء الاثنين قوله بإمكانية إبرام اتفاق تبادل أسرى جديد بين إسرائيل وحركة حماس، وأن تحركات تجري بهذا الشأن حاليا.



في حين نفت حركة "حماس" يوم الثلاثاء ما أشيع من أنباء عن "صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل".



وبعد أقل من يوم على التوبيخ الذي وجهه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أفاد مسئول رفيع في الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع اليوم بعائلات محتجزين أمريكيين في قطاع غزة، ممن يحملون الجنسية المزدوجة.



أول لقاء مباشر يجمع بايدن برهائن احتجزتهم حماس

وقال المسئول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته: إن "هذا الاجتماع هو أول لقاء مباشر بين الرئيس الأمريكي، وأفراد عائلات رهائن احتجزتهم حركة حماس خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر".

وفي وقت سابق، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن حوالي 9 مواطنين أمريكيين مزدوجي الجنسية لا يزالون أسرى لدى حماس في قطاع غزة.

عدد رهائن أمريكا لدى حماس

وقال كيربي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا يزال هناك 9 رهائن، وربما أكثر، ليس لدينا معلومات دقيقة، نحن نعلم أن هناك امرأة أمريكية على الأقل مفقودة، ولا نعرف الكثير عنها وعن حالتها، للأسف لا نعرف شيئا عن الأمريكيين الآخرين المحتجزين، ليس لدينا معلومات".

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة تتواصل مع أقارب المحتجزين للمساعدة على التوصل لمعلومات عنهم، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل العمل على إعادة الهدنة الإنسانية في غزة.

