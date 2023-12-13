مجلس الحرب الإسرائيلي يرفض مقترح رئيس الموساد بالسفر إلى قطر لبحث صفقة أسري

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن المجلس الإسرائيلي المصغر للحرب على غزة "كابينيت الحرب" رفض مقترحا لرئيس الموساد بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة مع حركة "حماس".

رفض صفقة تبادل أسرى جديدة مع حماس



وأفادت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن ديفيد بارنياع، رئيس جهاز المخابرات الخارجية "الموساد" قدم اقتراحا يقضي بالذهاب إلى قطر لبحث إتمام صفقة تبادل أسرى ورهائن جديدة مع حماس، ولكن مجلس الحرب رفض.

وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن بيني جانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي اعتقد أنه يتعين على بلاده إيجاد فرصة لتحريك عملية المفاوضات مع حركة حماس من جديد.

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كما زعمت تقارير بثها التليفزيون الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، عن مفاوضات جارية لتبادل أسرى جديدة بين إسرائيل وحركة حماس.

ولفتت القناة "N12" العبرية نقلا عن مصادر فلسطينية قولها: إن جهاز المخابرات الألمانية "BND" يشارك في مفاوضات حول صفقة تبادل أسرى جديدة، بين تل أبيب و"حماس".

صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس



وأشار التقرير نقلا عن "مصادر عربية" إلى أن "إسرائيل قدمت، خلال البحث عن صفقة أخرى، عرضا أوليا يتمثل في الإفراج عن 50 امرأة، وعن مصابين وكبار في السن، من أسرى حماس، مقابل الإفراج عن 150 من الأسرى المرضى وكبار السن من إسرائيل".

ولفت التقرير إلى "سيناريوهين متوقعين من جانب زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار:



وقف إطلاق نار طويل الأمد

وينص السيناريو الأول بحسب القناة العبرية على وقف العدوان الإسرائيلي.. عندها يستمر حكمه في غزة..وهذا يعني وقف إطلاق نار طويل الأمد.. وإن احتمال إبرام صفقة أسرى كبيرة "الكل مقابل الكل"، ضئيلة جدا في المدى القريب..السنوار ليس هناك، وسيكون من الصعب على إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار".





هدنة مؤقتة في غزة





"تتحدث عن هدنة مؤقتة، وحرق الوقت في مواجهة الحرب الإسرائيلية.. والإجراء هو صفقة دفعة إنسانية صغيرة أي الإفراج عن مرضى ونساء، الأمر الذي يقدم لحماس عدة أيام.. احتمال وقوع مثل هذا الأمر متوسط ومن الممكن أن يحدث الشهر القادم، والهدف في إسرائيل هو محاولة الوصول الى هذا الاتفاق، الذي يعتمد على أدوات ضغط".

ونقلت "القناة 12" العبرية عن مصدر إسرائيلي مساء الاثنين قوله بإمكانية إبرام اتفاق تبادل أسرى جديد بين إسرائيل وحركة حماس، وأن تحركات تجري بهذا الشأن حاليا.

في حين نفت حركة "حماس" يوم الثلاثاء ما أشيع من أنباء عن "صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل".

