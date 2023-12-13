هنية يعلن انفتاح حماس على أي مقترحات لوقف العدوان، وإسرائيل تتخوف من مطلب أمريكي

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ حركة حماس ، اليوم الأربعاء، إن شعبنا ومقاومتنا ما زالوا يقدمون صورة مشرفة بالنضال والصمود الأسطوري، مؤكدًا أن المقاومة توقع خسائر فادحة في صفوف العدو بمناطق مختلفة في غزة.

مقترحات وقف العدوان علي غزة

ولفت هنية، إلى أن "الصمود الأسطوري والمقاومة أنشآ تفاعلات لها ما بعدها وباتت تحالفات العدو على المحك"، كاشفًا أننا "منفتحين على أي مناقشات أو مقترحات لوقف العدوان وترتيب البيت الفلسطيني".

وأكد هنية خلال كلمته المتلفزة، على أن أي رهان على ترتيبات في غزة دون حماس وفصائل المقاومة هي وهم وسراب.

موعد إنهاء العملية العسكرية

وفي سياق آخر أشارت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى قلق إسرائيلي من طرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان موعدا نهائيا لإنهاء العملية العسكرية، وذلك خلال زيارته لإسرائيل يومي الخميس والجمعة للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في إطار الجهود الأمريكية للضغط على إسرائيل للتراجع عن القصف العشوائي لغزة.

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وتأتي الزيارة وسط توترات واضحة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو حول العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقال بايدن أمس الثلاثاء إن إسرائيل تفقد الدعم بسبب قصفها العشوائي لغزة، وإن على نتنياهو أن يتغير، مما يكشف عن صدع جديد في العلاقات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.