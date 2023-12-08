الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

كتائب القسام تعلن إفشال محاولة صهيونية لتحرير أحد الأسرى ومقتل ساعر باروخ

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها.

وقالت كتائب القسام إنها أفشلت المحاولة، لافته إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة، لتتدخل الطائرات الحربية بالقصف للتغطية على الانسحاب.

وأوضحت كتائب القسام أن الاشتباك أدى إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ البالغ من العمر  25 عاما، مضيفه: "سيطرنا أيضا خلال الاشتباك على بندقية وجهاز اتصال للقوة الخاصة الإسرائيلية".

Advertisements

 

ارتفاع عدد قتلي جيش الاحتلال في غزة

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي  ارتفاع عدد قتلاه منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي إلى 418، وذلك بعد مقتل جنديين في معارك غزة

وأفاد الجيش عبر موقعه الإلكتروني بأن القتيلين هما الرائد (احتياط) إيال مئير بيركوفيتش (28 عاما)، من القدس، مقاتل في الكتيبة 699 تشكيل هفتي حاش (551)، واللواء (احتياط) كوبي ديفاش (41 عاما)، من طبريا، مقاتل في كتيبة الهندسة 271، اللواء الضارب (14).

وذكر بأن العنصرين قتلا في المعارك في قطاع غزة، فيما أصيب ثالث بجروح خطيرة.

وتدور معارك عنيفة الجمعة داخل أكبر مُدن قطاع غزة وفي محيطها، بعد شهرين على هجوم حركة حماس ضد إسرائيل وبدء حرب يواصل عدد القتلى فيها الارتفاع.

وبعد مرحلة أولى من هجومه البري ضد حماس تركزت في شمال غزة، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته هذا الأسبوع إلى الجنوب حيث يوجد زهاء مليوني مدني أصبحوا محاصرين في مناطق باتت مساحتها تضيق تدريجا.

وبإسناد جوي وبحري وصلت دبابات وجرافات إسرائيلية إلى خان يونس الخميس ودار قتال في هذه المدينة الأكبر في جنوب القطاع كما اشتبك مقاتلو حماس مع الجيش الإسرائيلي شمالا في مدينة غزة ومنطقة جباليا المجاورة.

وارتفعت حصيلة الضحايا في قطاع غزة الصغير المحاصر والمدمر جراء القصف الإسرائيلي لتبلغ الخميس 17177 شهيدا نحو 70% منهم من النساء والأطفال دون 18 عاما وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

وفجر الجمعة أفادت الوزارة باستشهاد 40 شخصا في غارات قرب مدينة غزة و"عشرات" آخرين في جباليا (شمال) وخان يونس (جنوب).

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين وإصابة آخر بجروح خطرة في معارك غزة

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: ثمن الحرب كبير بسبب سقوط الكثير من الجنود

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كتائب القسام حماس أسرى الاحتلال جيش الاحتلال غزة فلسطين

مواد متعلقة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين وإصابة آخر بجروح خطرة في معارك غزة

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: ثمن الحرب كبير بسبب سقوط الكثير من الجنود

جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط و3 جنود خلال معارك مع كتائب القسام في غزة

كتائب القسام تستهدف ناقلتي جند لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الياسين

الأكثر قراءة

كتائب القسام تعلن إفشال محاولة صهيونية لتحرير أحد الأسرى ومقتل ساعر باروخ

الموت يفجع الفنان أحمد حلمي بوفاة شقيقه الأكبر

سفاحون وقتلة وإرهابيون، انتقاد حاد من رئيس وزراء إسرائيل الأسبق لحكومة نتنياهو

مذيعة شهيرة تعتذر بعد "حركة بذيئة" لمديرها على الهواء

الإفتاء توضح حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري صباح اليوم الجمعة 8-12-2023

دراسة حديثة: الزواج يرفع ضغط الدم، وهذه هي الأسباب

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لشخصين يحملان جنسية عربية أصيبا في مشاجرة بأكتوبر

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة حديثة: الزواج يرفع ضغط الدم، وهذه هي الأسباب

B61-13.. أمريكا تطور قنبلة نووية جديدة ذات قوة تفجيرية هائلة

مذيعة شهيرة تعتذر بعد "حركة بذيئة" لمديرها على الهواء

بسبب سيلفي، كارثة كادت تودي بحياة سياح صينيين في فينيسيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7-12-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 7-12-2023

المزيد

انفوجراف

ريال مدريد في الصدارة.. أكثر الأندية تتويجا بكأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 8 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 8 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية