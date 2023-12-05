أسرى مفرج عنهم يهاجمون نتنياهو: خوفنا خلال الاحتجاز كان من القصف الإسرائيلي وليس حماس

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الهجوم الذي شنه الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم مؤخرا من قبل المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة، وعائلات الأسرى المتبقين ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال اجتماعه معهم.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن المحتجزين المفرج عنهم قولهم: إنهم كانوا يخشون خلال احتجازهم من القصف الإسرائيلي وليس من "حماس".



هجوم من المحتجزين الإسرائيليين وعائلاتهم على نتنياهو

وأشاروا خلال حديثهم مع يديعوت أحرونوت: "ليس لديكم أي فكرة عما تفعلونه هناك، لقد جلسنا في الأنفاق وخشينا أن تقتلنا إسرائيل" وليس حماس.



وأضافوا: "تزعمون أن هناك معلومات استخباراتية لكن الحقيقة أننا تعرضنا للقصف ولا أحد يعرف أين كنا".



وكانت حماس أكدت أن أصغر الرهائن، هو كفير بيباس، البالغ من العمر 10 أشهر، قتل في غارة جوية إسرائيلية على غزة مع والدته شيري بيباس، 32 عاما، وشقيقه أرييل البالغ من العمر 4 سنوات.



وأطلقت "حماس" سراح 80 امرأة وطفلا ومراهقا إسرائيليا كجزء من اتفاق هدنة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية.

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كذلك، أطلقت حماس وفصائل أخرى، سراح 25 آخرين خارج نطاق اتفاق الهدنة، معظمهم من عمال المزارع التايلانديين، ليصل عدد الأسرى المفرج عنهم خلال فترة وقف الأعمال القتالية إلى 105.



ومع إطلاق سراح 5 أشخاص قبل الهدنة، عاد ما إجماله 110 أسرى إلى منازلهم أحياء، بينهم 33 طفلا و49 امرأة و28 رجلا، من بين مجموعة مبدئية قوامها حوالي 240 شخصا.



من ناحية أخرى ذكرت إذاعة جيش الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين أنه لا إمكانية لاستعادتهم جميعا الآن.



ولفتت تقارير إعلامية، إلى أن عددا من عائلات المحتجزين الإسرائيليين غادروا غاضبين من الاجتماع مع مجلس الحرب قبل انتهائه.



لقاء نتنياهو مع عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس



وكانت قد أعلنت تقارير عبرية أن عائلات الرهائن المحتجزين لدى حماس تلتقي اليوم أعضاء مجلس الحرب في إسرائيل.

وطالب أهالي الرهائن المختطفين لدى حماس وما زالوا محتجزين في قطاع غزة يوم الاثنين بالاجتماع مع جميع أعضاء مجلس الحرب، وهددوا بتصعيد احتجاجاتهم ضد الحكومة إذا رُفض طلبهم.

وأشار الأقارب إلى أنهم طلبوا عقد اجتماع قبل يومين، بعد انهيار الهدنة مع حركة حماس وتعليق عمليات الإفراج عن الرهائن، وقالوا إنه من المثير للغضب أنه يتم تجاهلهم.



عدد المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس

وكان قد زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن 137 محتجزا لا يزالون موجودين في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية.

وأوضح أن الصليب الأحمر ساعد كثيرا في إخراج المحتجزين من قطاع غزة، داعيا المنظمات الدولية في العالم؛ لأنْ تساعد في العمل على الاطمئنان على المحتجزين وتقديم المساعدات لهم.

وادعى أنهم يواصلون العمل بشكل أخلاقي لإعادة المحتجزين من غزة إلى إسرائيل، زاعما أن سلطات الاحتلال داعمة لعائلات المحتجزين وتبلغهم بكل المعلومات.



