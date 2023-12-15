الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة، أبرزها الأهلي واتحاد جدة بمونديال الأندية

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة، مباريات هامة في الملاعب المصرية والعربية والدولية وأبرزها مباراة الأهلي ضد اتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.

كأس العالم للأندية 

كلوب ليون ضد اوراوا ريد دياموندز   4:30 مساء-  قناة SSC HD Sports

الأهلي ضد اتحاد جدة   8:00 مساء -  قناة SSC HD Sports

 

الدوري المصري الممتاز 

الداخلية ضد سموحة    4:00 مساء 

فاركو ضد زد        6:00 مساء 

طلائع الجيش ضد المقاولون   6:00 مساء 

 

الدوري الانجليزي 

نونتينجهام فورست ضد توتنهام     10:00 مساء

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الدوري الاسباني 

أوساسونا ضد رايو فاليكانو      10:00 مساء 

الدوري السعودي 

الرائد ضد ضمك     5:00 مساء 

الهلال ضد الوحدة   8:00 مساء 

الفتح ضد الشباب    8:00 مساء 

 

دوري القسم الثاني أ 

طنطا ضد غزل المحلة     2:30 عصرا 

مصر المقاصة ضد مكادي  2:30 عصرا 

 

الدوري الايطالي 

جنوي ضد يوفنتوس   9:45 مساء

 

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ ضد فيردر بريمن     9:30 مساء 

 

الدوري الفرنسي 

موناكو ضد ليون     10:00 مساء 

 

الدوري البرتغالي 

فيرنسي ضد إستريلا      10:15 مساء 

 

الدوري الاماراتي 

نادي الامارات ضد الجزيرة   2:45 عصرا

حتا ضد البطائح     2:45 عصرا

بني ياس ضد شباب الأهلي  5:30 مساء 

الشارقة ضد خورفكان    5:30 مساء 

 

مواجهات الأهلي أمام أندية آسيا في المونديال

 

والتقى الأهلي مع الأندية الآسيوية 7 مرات في بطولة كأس العالم للأندية حيث نجح في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وخسر في أربع مباريات وهم كالتالي:

 

 

1- الأهلي 0 - 1 الاتحاد السعودي - الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية اليابان عام 2005.


2- الأهلي 1 - 2 سيدني إف سي الأسترالي مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية اليابان عام  2005.
 

3- الأهلي 0 - 1 أديلايد الأسترالي مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية اليابان عام  2008.


4- الأهلي 2 - 1 هيروشيما الياباني الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية اليابان عام  2012.


5- الأهلي 0 - 2 غوانغزو الصيني الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المغرب عام  2013.


6--الأهلي 1 - 0 الدحيل القطري  الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية قطر 2021.
 

7-الأهلي 4 - 0 الهلال السعودي  مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية الامارات 2022.
 

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

 

المشاركة التاسعة للأهلي بكأس العالم للأندية 

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.

 

كأس العالم للأندية باليابان 2005

وحصد الأهلي المركز السادس والأخير في المشاركة الأولى له في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005 في البطولة التي أقيمت في اليابان، حيث خسر مباراتين الأولى كانت أمام اتحاد جدة السعودي بهدف نظيف ثم أمام فريق سيدني الأسترالي بهدفين مقابل هدف.

 

كأس العالم للأندية باليابان 2006

ونجح الأهلي في ثاني مشاركاته بالمونديال، في حصد المركز الثالث في عام 2006 بالبطولة التي أقيمت في اليابان، حيث فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدفين دون رد ثم خسر أمام فريق إنترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف وفاز بعدها أمام فريق كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف.

 

كأس العالم للأندية اليابان 2008

وعاد الأهلي إلى المركز السادس والأخير مرة أخرى في ثالث مشاركاته بالمونديال في عام 2008 التي أقيمت في اليابان، حيث خسر أمام فريق باتشوكا المكسيكى برباعية مقابل هدفين ثم خسر أمام فريق ديلاند يونايتد الأسترالي بهدف نظيف.

 

كأس العالم للأندية باليابان 2012

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية باليابان عام 2012 وذلك في رابع مشاركاته بالمونديال حيث فاز على فريق هيروشيما الياباني بهدفين مقابل هدف ثم خسر أمام فريق  كورنيانز البرازيلي بهدف نظيف وخسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بهدفين دون رد.

 

كأس العالم للأندية في المغرب 2013

وحصل الأهلي على المركز السادس في نسخة عام 2013 التي أقيمت في المغرب في خامس مشاركته بالمونديال حيث خسر أمام فريق جرانيد الصيني بهدفين نظيفين ثم خسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بخماسية مقابل هدف.

 

كأس العالم للأندية في قطر 2021

وحصد الأهلي المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية في قطر 2021، حيث فاز على فريق الدحيل القطري بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بهدفين نظيفين وفاز على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

 

كأس العالم للأندية في الإمارات 2022

وحصد الأهلي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022، حيث فاز على فريق مونتيري المكسيكي بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين وفاز على فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة.

 

كأس العالم للأندية المغرب 2023

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023، حيث فاز فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة في الدور الأول ثم فاز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر أمام ريال مدريد الإسباني برباعية مقابل هدف في لقاء الدور نصف النهائي ثم خسر أمام فريق فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

 

 

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