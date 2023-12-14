بمكون واحد فقط تستطيعي التغلب على الجوع فى الشتاء

فى فصل الشتاء تزداد فرص الإصابة بالسمنة نتيجة الجوع الشديد الناتج عن برودة الطقس ما يقلق الفتيات كثيرا الاتى يفشلن فى الحفاظ على وزنهن فى الشتاء.

وتحاول بعض الفتيات اتباع بعض الحيل للتغلب على الشعور بالجوع المتكرر طوال ليالى الشتاء الباردة وذلك لتجنب زيادة الوزن.

نصائح مهمة للتغلب على الشعور بالجوع فى الشتاء

ويقول الدكتور محمد حلمي استشارى التغذية العلاجية، إن أفضل مكون يساعد فى التغلب على الشعور بالجوع فى فصل الشتاء هو الماء، حيث يجب على كل شخص يشعر بالجوع كثيرا فى الشتاء أن يشرب كوب او اثنان من الماء وذلك لكبح الشعور بالجوع والتحكم فى الشهية.

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وأضاف حلمي، أن الماء يساعد على الشعور بامتلاء المعدة وأيضا يطرد السموم من الجسم ويساعد فى علاج احتباس السوائل ويحفز الجسم على حرق الدهون، وانقاص الوزن، لذا يجب الإكثار من شرب الماء يوميا للوصول إلى جسم رشيق.

وتابع، أنه بجانب شرب الماء يجب تنظيم مواعيد النوم والوجبات الرئيسية، ومن المهم النوم مبكرا لتجنب نوبات الجوع الشديدة التى تأتى أثناء السهر وتفقدنا التحكم فى شهيتنا، كما يجب الامتناع عن تناول الحلوى والدهون وأن يكون الطعام صحى غنى بالخضراوات الطازجة والبروتين والقليل من النشويات والدهون، مع تناول الفاكهة بين الوجبات.

التغلب على الشعور بالجوع فى الشتاء، فيتو

نصائح مهمة يجب إتباعها لإنقاص الوزن

وهناك 10 نصائح تغنينا عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة والأهلي عن تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.