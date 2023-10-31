فوائد الموز، مهم في الريجيم ويحمي من السرطان ويقوي المناعة والعظام

فوائد الموز، الموز من الفاكهة اللذيذة التى لا جدال عليها فهو معشوق الجماهير الذى يعشقه الكبار والصغار لمذاقه المميز.

وفوائد الموز، عديدة حيث اشتهر بغناه بالحديد ومضادات الأكسدة، وهو فاكهة غير موسمية اى متواجد طوال العام، وله قيمة غذائية عالية.

القيمة الغذائية الموجودة في الموز

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الموز من الفاكهة المهمة التى تتواجد طوال السنة، لأهميته، حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والألياف وفيتامين سي والبوتاسيوم والماغنيسيوم والحديد والكالسيوم، ويجب تناوله خاصة للصغار.

Advertisements

فوائد الموز لصحة الكبار والصغار، فيتو

فوائد الموز لصحة الكبار والصغار

وأضاف السيد، أن من فوائد الموز التى تدفعنا لتناوله يوميا:-

يحسن المزاج مما يجعله يساعد فى علاج الإكتئاب ومنع الإصابة به.

الموز يعمل على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب.

يمد الجسم بالطاقة اللازمة وبالتالى مهم للرياضيين.

يقوي العظام والمفاصل وبالتالي مهم الكبار والصغار.

ويستخدم الموز أيضا فى وصفات العناية بالشعر لقدرته على ترطيب وتغذية الشعر وزيادة لمعانه.

يمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة وبالتالي مهم في فترات الريجيم.

يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المهمة لحماية الجسم من تكوين الخلايا السرطانية.

يقوى المناعة ومذاقه الشهي يجذب الصغار له لذا يجب تقديمه بإستمرار للصغار حفاظا على صحتهم.

يعزز صحة القلب والشرايين والكلى.

الموز مصدر غني ببعض الفيتامينات، مثل فيتامين B6 وفيتامين C.

ينظم عملية الهضم ويعزز من كفاءة الجهاز الهضمي.

غني بالماغنيسيوم الذي يزيد من فائدة تناول الموز للرجيم، لاحتوائه على الفلافونويدات التي تساهم في التحسين من حساسية الأنسولين وتقلل من خطر الإصابة بمقاومة الإنسولين.

وبالنسبة للصغار، ينشط من ذاكرة الطفل، ويقوى العظام والأسنان ويساعد على نمو الطفل بشكل صحي، كما يزيد وزن الطفل بشكل صحي، ويعالج أنيميا فقر الدم وعادة الأطفال أكثر الفئات عرضة لها.

يقوي الأعصاب ويحمى من الإصابات أثناء ممارسة الرياضة مثل الشد العضلي لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

أضرار الموز

وتابع، أنه على الرغم من فوائد الموز إلا أنه قد يسبب الحساسية لدى بعض الفئات سواء من الكبار أو الصغار، لذا عند تناوله يجب التأكد من عدم الإصابة بالحساسية منه، كما يجب عدم الإفراط في تناوله حفاظا على الصحة.