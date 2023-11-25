السبت 25 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد المشي، يحسن صحة القلب ويقوي العضلات وينقص الوزن

فوائد المشي، فيتو
فوائد المشي، فيتو

 فوائد المشي، للصحة، ولمختلف أجهزة الجسم عديدة وهامة، فالمشي يعد  هو شكل من أشكال النشاط البدني الذي يمكن أن يتمتع بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية؛ لأنه يقوم على تحريك جميع عضلات الجسم،  وميزة المشي أنه لا يحتاج لأي أدوات أو أي استعدادات، فقط ارتداء ملابس مريحة وحذاء مريح، والانتقال إلى المشي في لحظات.
 

وأكدت خبيرة اللياقة البدنية سلمى علي، أن فوائد المشي للصحة عديدة ومذهلة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

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فوائد المشي الجسدية

 تحسين صحة القلب والأوعية الدموية. يساعد المشي على خفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ومستويات الكوليسترول، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

التحكم في نسبة السكر في الدم
يساعد المشي على تحسين حساسية الأنسولين، مما يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

فقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي
يمكن أن يساعد المشي في حرق السعرات الحرارية، مما قد يساعد في فقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.

تقوية العظام والعضلات
يساعد المشي على بناء عظام قوية وعضلات قوية، مما يقلل من خطر الإصابة بالكسور والسقوط.

تحسين التوازن والتنسيق
يساعد المشي على تحسين التوازن والتنسيق، مما قد يقلل من خطر السقوط.

تحسين الصحة العقلية
يساعد المشي على تحسين المزاج وتقليل التوتر والقلق.

 

رياضة المشي

 

 

الفوائد العامة للمشي

زيادة الطاقة: يمكن أن يساعد المشي في زيادة مستويات الطاقة لديك. 
تحسين النوم: يمكن أن يساعد المشي في تحسين جودة النوم.

زيادة الشعور بالسعادة: يمكن أن يساعد المشي في زيادة الشعور بالسعادة والرفاهية العامة.

 

نصائح للمشي بأمان

ارتدِ حذاءً مريحًا ومناسبًا.
ابدأ ببطء وزد تدريجيًا من المسافة والسرعة.
إذا كنت جديدًا في المشي، فتحدث إلى طبيبك قبل البدء.
اشرب الكثير من الماء قبل وأثناء وبعد المشي.
توقف إذا شعرت بالتعب أو الألم.

وتنصح خبيرة اللياقة البدنية، بالمشي لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع للحصول على أقصى فوائد. ومع ذلك، حتى 10 دقائق من المشي كل يوم يمكن أن تحسن صحتك.
 

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