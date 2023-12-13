الخميس 14 ديسمبر 2023
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منوعات

علينا قتلهم، تهديدات عنصرية لطلاب عرب بالمدارس الفرنسية

المدارس الفرنسية،
المدارس الفرنسية، فيتو

تلقى عدد من طلاب الجالية العربية بإحدى المدارس الثانوية في فرنسا، وتحديدا في مدرسة سام جان مونية في مدينة ليبورن، تهديدات عنصرية بالقتل.

وتمثلت التهديدات في مذكرة تحتوي على تهديدات عنصرية بالقتل في أروقة مدرسة جان مونيه الثانوية في ليبورن الفرنسية، وذلك حسبما أفادت تقارير فرنسية.

تهديدات عنصرية بالقتل للجالية العربية

واستهدفت هذه التهديدات بالقتل بعض طلاب المدارس الثانوية بالإضافة إلى أحد المعلمين، مما أثار ضجة في جيروند، حيث قررت هيئة التدريس في هذه المؤسسة ممارسة حقهم في الانسحاب بعد هذا الحادث.

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 تحتوي المذكرة على بضعة أسطر تتضمن تهديدات بالقتل موجهة إلى عدة طلاب ومعلم،  جاء  نصها كالتالي: "علينا أن نقتل العرب في المدرسة الثانوية"، كما أضاف الشخص في رسالته العنصرية  التي تم اكتشافها يوم الاثنين الماضي: “سوف أنزفهم مثل الخنازير”.

علاوة على ذلك، وبعد هذه التهديدات المكتوبة بخط اليد، تم تقديم شكوى من قبل أعضاء هيئة التدريس  الذين قرروا ممارسة حقهم في الانسحاب. على أساس خطر جسيم ووشيك،  أما طلاب هذه المؤسسة فقد تم إعادتهم إلى منازلهم يوم الحادثة.

 الشرطة الفرنسية تفتش حقائب الطلاب 

وانتقلت عناصر  الشرطة الفرنسية إلى الموقع للبدء بتفتيش الحقائب للعثور على صاحب هذه التهديدات.

وتم الإبلاغ عن حادثة مماثلة أخرى في مؤسسة أخرى في فرنسا، في الواقع، قبل أيام قليلة، تلقى أستاذ في كلية مارجريت دوراس تهديدات بالقتل من طالب جامعي.

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تهديات عنصرية فرنسا المدارس الفرنسية

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