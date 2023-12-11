الإثنين 11 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

فرنسا تدرس فرض عقوبات لمواجهة عنف المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قالت  وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا قبل اجتماع للاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إن باريس تدرس فرض عقوبات خاصة بها على الجهات المتورطة في أعمال عنف بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.

باريس تدرس فرض عقوبات خاصة 

وأضاف كولونا: "الوضع في الضفة الغربية يثير قلقنا، لا سيما بسبب حالات العنف الكثيرة للغاية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون".

وفتحت فرنسا في الأسابيع الأخيرة، الباب أمام محادثات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات محتملة من الاتحاد ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يستهدفون الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكن الأمر لم يحظ بإجماع حتى الآن. 

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وقبل وقت سابق أعلنت السلطات الفرنسية،   عن تجميد أصول زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.

حظر أنشطة حماس

 
 وقبل وقت سابق أعلنت الحكومة السويسرية أنها تعتزم تقديم مشروع قانون بنهاية فبراير المقبل  يحظر أنشطة حركة المقاومة حماس  ومؤيديها داخل سويسرا، كما دعت فرنسا إلى فرض عقوبات أوروبية على مسؤولي حركة حماس.

وأوضحت وزيرة العدل والشرطة السويسرية إليزابيت بوم شنايدر أن حظر أنشطة حركة حماس من شأنه أن يسهّل طرد من وصفتهم بالـ "أشخاص الخطرين" ويسرع الإجراءات الجنائية ضد الإرهابيين المحتملين، على حد تعبيرها.

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وأضافت شنايدر أن الحكومة السويسرية تدرك أن حظر حركة ما يشكل اعتداء كبيرا على الحقوق الأساسية ويمكن أن يؤثر على مجال المناورة المتاح لسويسرا في السياسة الخارجية، غير أن الحكومة تعتبر مصالح الأمن الداخلي وضرورة مكافحة  تمويل الإرهاب تعلو فوق الاعتبارات الأخرى.

مراقبة التدفقات المالية لحماس

ولفتت شنايدر إلى أن البنوك والوسطاء الماليين الآخرين سيكونون ملزمين بالكشف والإبلاغ عن الأنشطة المحتملة في سويسرا لحركة حماس والمنظمات التابعة لها.

وشددت الوزيرة على أنه ينبغي للمنظمات غير الحكومية ألا تستخدم أي تمويل سويسري لدعم أعمال حركة حماس.

الغرب يحاصر المقاومة في الخارج، فرنسا تجمد أموال السنوار، وسويسرا تطاردهم بقانون الإرهاب، وأمريكا تفرض عقوبات على حماس والجهاد

فرنسا تعلن تجميد أصول زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار

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إسرائيل الخارجية الفرنسية الاتحاد الاوروبي المستوطنات الإسرائيلية الضفة الغربية

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