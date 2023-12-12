إشادة كبيرة بدور الجامعات بالانتخابات الرئاسية 2024.. القاهرة وحلوان والزقازيق الأفضل في التوعية بأهمية التصويت.. والنهضة وسيناء الأبرز مشاركة

ظهرت مشاركة الجامعات المصرية بصورة لافتة في التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور بحث المجتمع الأكاديمي على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث نالت الجامعات المصرية إشادة كبيرة، بسبب حرصها على تسهيل كافة الأمور أمام العاملين بها وطلابها للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، حيث لعب كل رئيس جامعة دورا مهما فى توعية المنتسبين لكل جامعة من أجل المشاركة فى التصويت بالانتخابات.

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مشاركة الجامعات الحكومية في الانتخابات الرئاسية



وحرصت الجامعات الحكومية على المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية، التى استمرت منذ اليوم الأول، حيث نظمت جامعة القاهرة المسيرات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين للمشاركة فى أعمال التصويت باللجان العامة والوافدين، حيث سهلت الجامعة تحركات المنتسبين بالجامعة على لجان التصويت بالانتخابات الرئاسية، وخاصة مدرسة السعيدية والمركز القومي للبحوث والمركز التكنولوجي بمجمع المصالح الحكومية بالجيزة، وسط إقبالا متزايدا ومشاركة إيجابية للناخبين من منتسبي جامعة القاهرة، للإدلاء بأصواتهم.



وحققت جامعة القاهرة نسبة كبيرة من الأعداد المشاركة فى الجامعات الحكومية فى توافد العاملين بها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خاصة وأن أعمال التوافد انتظمت حتى آخر موعد في التصويت لليوم الأخير.



جامعة حلوان

وفى جامعة حلوان ارتفعت نسبة المشاركة من المنتسبين للجامعة، حيث حرصت الجامعة برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على متابعة عملية المشاركة من المنتسبين داخل جامعة حلوان وتوفير كافة الأمور اللوجستية لتسهيل الانتقال الى اللجان العامة والوافدين، حيث انتظمت عملية المشاركة حتى نهاية اليوم الثالث فى الانتخابات للمنتسبين بجامعة حلوان، من طلاب الكليات المختلفة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، كما انتظم طلاب وطالبات المدن الجامعية التوجه إلى لجان الاقتراع بلجنة المغتربين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.



وتعد جامعة حلوان هى الاكبر وسط الجامعات الحكومية التي لديها فروع كافة محافظات القاهرة الكبرى، خاصة وأن كلياتها منتشرة فى الجيزة والقاهرة والقليوبية وقامت الجامعة بتخصيص عدد من الباصات لنقل الطلاب، تيسيرًا عليهم للوصول لمقار اللجان والإدلاء بأصواتهم، ضمن حملتها التوعوية لتشجيع المشاركة في الانتخابى.

وفى جامعة الزقازيق حرصت الجامعة على تنظيم مسيرة كبرى للقيادات الجامعة على رأسهم الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة خلال اليوم الثالث على التوالي من الانتخابات الرئاسية بهدف التوعية والمجتمعية لتعريف الطلاب والمواطنين بأهمية المشاركة والتوجه للجان الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية تحت شعار "انزل شارك"، حيث تقدم الدرندلي رئيس الجامعة مسيرة طلابية حاشدة تضم عددًا كبيرًا من الطلاب، وشهدت تفاعلًا وتلاحمًا من الأهالي والعاملين بالجامعة بالانضمام للمسيرة، بما يعكس حرص الجامعة على أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم.

وقد انطلقت المسيرة من داخل كليه الزراعه وجابت كل أرجاء الحرم الجامعى بالكليه ، ثم تحركت لتجوب شوارع مدينة الزقازيق، حيث شارك فيها نواب رئيس الجامعة والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية وعدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بالإضافة إلى مشاركة متميزة من اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر ثم انطلقت مسيرة أخرى من أمام مبنى رئاسة الجامعة وجابت الحرم الجامعي وشوارع مدينة الزقازيق.

وعلى مستوى الجامعات الخاصة، شارك اساتدة وطلاب جامعة النهضة ببنى سويف فى الانتخابات الرئاسية، حيث شاركت الجامعة بالآلاف من طلابها والعاملين بها وكان فى مقدمتهم رئيس الجامعة الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة ببني سويف وعضو مجلس الشيوخ، للتصويت فى الانتخابات الرئاسية، كما شارك فى التصويت عمداء الكليات، والهيئات المعاونة بكافة كليات الجامعة، والمئات من العاملين بالجامعة بلجنة الوافدين بمدرسة الشهيد محمد مبروك الإعدادية وغيرها من اللجان العامة لابناء بنى سويف.



وكان الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة قد وجه بضرورة المشاركة في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية والتي تنبع من أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري لاستكمال مسيرة التنمية التي تخوضها مصر خلال السنوات العشرة الأخيرة.



أما جامعة سيناء، فقد حرصت ادارة الجامعة على توفير كل سبل الدعم لتوفير جو انتخابى الحدث، حيث قامت الجامعة بتنظيم مسيرات طلابية على مدار الثلاثة أيام من أجل المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وتقدمت الدكتور جيهان فكري، رئيس جامعة سيناء، وعمداء الكليات وقيادات الجامعات والطلاب والعاملين مسيرة حاشدة إلى لجان التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ لاختيار رئيس مصر القادم حتي 2030.

كما نظمت جامعة سيناء مجموعات من الطلاب للمشاركة كمنظمين أمام لجان الانتخابات للمساعدة في استخراج رقم اللجان للناخبين وتقديم تسهيلات أخرى من شأنها مساعدة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، وضمت 55 طالبا وطالبة على مستوى الجامعة وبإشراف عدد 17 مشرف من إدارة الأنشطة الطلابية.

ووفرت الجامعة نحو 30 أتوبيسا لنقل الطلاب والعاملين وجميع منتسبي الجامعة بفرعي القنطرة والعريش من وإلى اللجان الانتخابية طوال أيام العملية الانتخابية 10 و11 و12 ديسمبر.



بالإضافة إلى تخصيص أتوبيسات لإدلاء الناخبين بأصواتهم في لجان الانتخابات في الانتخابات الرئاسية، في مختلف مناطق شمال سيناء المساعيد، الضاحية، البلد، أبي صقل، الشيخ زويد.



وقالت الدكتورة جيهان فكري، رئيس جامعة سيناء، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية واجب وطني والشعب المصري جعل منها عرس انتخابي خاصة وأن مصر تواجه العديد من التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية وبالتالي علي الجميع أن يكون على مستوى المرحلة الراهنة وهو ما يعكس صورة مصر أمام العالم.



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