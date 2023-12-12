الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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اقتصاد

البورصة تخسر 4.7 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

البورصة المصرية،فيتو
البورصة المصرية،فيتو

تراجعت معظم  مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تداولات الأسبوع، وخسر راس المال السوقى نحو 4.7 مليار جنيه لتستقر عند  1.610 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46%  عند مستوى 24071 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3%  عند مستوى 28812نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% عند مستوى 10250 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% عند مستوى 5122نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% عند مستوى 7438 نقطة.

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تداولات جلسة الأمس 

وتباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه عند مستوى 1.615 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 24182 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 28899 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 10297 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 5111 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 7440 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد الماضي، أولى جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 37 مليار جنيه عند مستوى 1.626 تريليون جنيه. 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 24189 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 29034 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 10299 نقطة.

كما هبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 5194 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 7547 نقطة.

 

تداولات نهاية الأسبوع

وانخفضت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه. 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 24686 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 29614 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10508 نقاط.

كما انخفض  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 5286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 7681 نقطة.

 

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