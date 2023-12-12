مسيرة في دكرنس بالدقهلية لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات (صور)

انطلقت اليوم الثلاثاء أكبر مسيرة بالأقاليم في منشأة عبد الرحمن، مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية في حب مصر تحت شعار انزل شارك في اليوم الثالث من ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024

ويواصل المصريون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث على التوالي.

كما تظهر في الصورة الآن إقبال كبير من الناخبين بقري مركز دكرنس ونرى جميع اللجان الانتخابية تشهد في يومنا الثالث على التوالي من العملية الانتخابية إقبالا كبيرا من المواطنين الذين حضروا قبل ان تفتح اللجان الانتخابية أبوابها.

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خرج أهالي مركز ومدينة ميتة غمر بمحافظة الدقهلية اليوم الثالث والأخير من ماراثون الانتخابات الرئاسية في ملحمة شعبية لاختيار رئيس الجمهورية.

ملحمة شعبية في ميت غمر

وشارك في الانتخابات رجال وسيدات وأطفال وشيوخ كل احتفل بالعرس الانتخابي على طريقته الخاصة من أعلام ورسم على الوجوه وترديد هتافات تحيا مصر.

وكانت فيتو أجرت بثا مباشرا تحت عنوان “بمشاركة نسائية 100%.. إقبال كبير على لجان الدقهلية في ثالث أيام انتخابات الرئاسة 2024”.

ورصدت فيتو إقبال جماهيري للمواطنين في قرية الحصص مركز شربين بمحافظة الدقهلية .

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية خلال جولته أمام اللجان: المشهد مبهر ومهما تحدثنا لن نعطي الشعب المصري حقه في الوعي والحرص على مكانه مصر.

وتصدرت السيدات والفتيات المشهد أمام لجان الانتخابات بمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية في آخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وارتسمت البهجة على وجوه السيدات والفتيات وحرصن على التقاط الصور مؤكدين أن اليوم عرس ديمقراطي لجمهورية مصر.

ورصدت فيتو الدقائق الأولى لفتح لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية من لجان محافظة الدقهلية.

وتبين وقوف طوابير الناخبين قبل فتح اللجان حرصا من المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية .

وفي ذات السياق يتابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية سير الانتخابات وفتح الصناديق الانتخابية في تمام الساعة 9 صباحا من داخل غرفة العمليات الرئيسية بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة، وممثلي كافة الأجهزة الأمنية جهاز المخابرات العامة والمخابرات الحربية ومديرية أمن الدقهلية والأمن الوطني.

وقال "مختار" خالص الشكر والتقدير لأبناء الدقهلية الذين شاركوا على مدار اليومين وستكتمل باليوم الأخير بماراثون الانتخابات الرئاسية وادعوا الجميع بمواصلة المشاركة غدا والنزول إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم لكي تكون الدقهلية في طليعة المحافظات كما هي دومًا في كافة الاستحقاقات الدستورية.

وأشار " مختار " إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمتابعة سير العملية الانتخابية بنطاق الدقهلية أول بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالإضافة إلى التنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبا و1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ).

التصويت من 9 صباحا وحتى 9 مساء

وشهدت لجان محافظة القاهرة تجمع عدد كبير من السيدات والأطفال أمام اللجان الانتخابية رافعين أعلام مصر.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويقوم 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، بالإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل مصر، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

انتخابات الرئاسة 2024، وفتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية أبوابها في التاسعة صباحا، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، واليوم الأخير.

ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية 2024 عبر هذا الرابط.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن رقم تلقي الشكاوى والاستفسارات فيما يتعلق بالتصويت والعملية الانتخابية، وذلك على رقم 19826.

كما حسمت الهيئة الوطنية للانتخابات موقف بعض الاستفسارات ومنها

عدم جواز إدلاء الناخب في لجنة الوافدين طالما أنه موجود في محافظته

يحق لأي مواطن يحمل بطاقة رقم قومي حتى لو منتهية الإدلاء بصوته

نفاد بطاقات الاقتراع ببعض اللجان وتصويت 45% من قاعدة بيانات الناخبين

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك كثافة عالية وإقبالا من الناخبين على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن هناك بعض اللجان الفرعية نفدت بها بطاقات الاقتراع، وتم إرسال عدد جديد من البطاقات الانتخابية لتلك اللجان لاستئناف عملية التصويت.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة لمتابعة عملية التصويت، أن 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة، ومنها:

وكانت فيتو قد رصدت خلال اليوم الأول من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات، ومنها:

وشهدت لجان الانتخابات في اليوم الأول والثاني تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطنية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته، وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بصوته بإحدى لجان العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروسبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة.

كما أدلى وزراء حكومة مصطفى مدبولي بأصواتهم منهم (التعليم، التعليم العالي، الصحة، التموين، العدل، الطيران المدني، التنمية المحلية).

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

الوطنية للانتخابات: تواجد كروت برايل في جميع لجان الجمهورية

وقال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: إن الهيئة تلقت شكاوى بشأن عدم وجود كروت برايل في لجان الاقتراع بمحافظة الجيزة.

وأضاف بنداري أنه تم حل المشكلة والتأكد من وجود كروت برايل في جميع اللجان بأنحاء الجمهورية لتسهيل على ذوي الهمم، وكذلك اللوحات الإرشادية الخاصة بذوي الهمم.

حدد قانون الانتخابات الرئاسية، ضوابط وقواعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد الانتهاء من مراحل التصويت بالكامل وحالات الإعادة إن وجدت.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت، يوم 14 ديسمبر لتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، واستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر.

كما حددت يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

وتضمن الجدول الزمنى أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول يوم 4 يناير.

وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى يوم 7 يناير.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.

وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.

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