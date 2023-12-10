الأحد 10 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

بالكوفية والعلم الفلسطيني، أم تصطحب أولادها للانتخابات الرئاسية بمدرسة الجمهورية بالمعادي (صور)

بالكوفية والعلم الفلسطيني،
بالكوفية والعلم الفلسطيني، أم تصطحب أولادها للانتخابات ,فيتو

حرصت مواطنة على اصطحاب أولادها أثناء الإدلاء بصوتها في انتخابات الرئاسة 2024، حاملين أعلام وشارة  فلسطين تضامنا مع اهل غزة، بمدرسة الجمهورية بالمعادي

واستمر المواطنون في التوافد علي لجان الانتخابات الرئاسية بمدارس المعادي، في الساعات النهائية من اليوم الأول من العملية الانتخابيّة


وبدأت في  التاسعة صباح اليوم الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.
وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت في التاسعة صباحًا، 

4 مرشحين يتنافسون علي منصب الرئيس 
ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وشهدت لجان الانتخابات تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطتية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران. 
كما أدلي فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصوته، والبابا توارضروس  بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية وابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، 

ورصدت فيتو خلال الساعات الأولي من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات 
وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.
وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.
 

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إبراهيم محلب الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسي

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