الأحد 10 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وزير التنمية المحلية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر ( صور)

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو

أدلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،  بصوته فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بلجنة مدرسة نبوية موسي الثانوية بنات بمدينة نصر، وشهدت اللجنة الانتخابية توافد واصطفاف طوابير من الناخبين منذ الصباح تزامنا مع فتح اللجان في أول أيام الانتخابات الرئاسية والتي تستمر لمدة ٣ أيام، حيث اصطف الناخبين رافعين أعلام مصر.

 

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وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة والمحافظات بالتعاون مع باقي الوزارات والجهات المعنية وفرت جميع التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية للتيسير علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وتذليل كل أي عقبات تواجه الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم.

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وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة ستتابع سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة عبر غرفة العمليات المركزية بمقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة  ، مضيفًا ان المشاركة في الانتخابات واجب وطني علي جميع المواطنين وحق دستوري لهم خاصة في ظل المرحلة الدقيقة والهامة التي تمر بها الدولة المصرية.

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