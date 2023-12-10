الأحد 10 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية داخل لجنة الوافدين بالعاصمة الإدارية

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

أدلي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في اللجنة رقم 18 للوافدين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024 

وبدأت في  التاسعة صباح اليوم الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت في التاسعة صباحًا، 

 

4 مرشحين يتنافسون علي منصب الرئيس 

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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وشهدت لجان الانتخابات تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطتية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران

كما أدلي فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصوته، والبابا توارضروس  بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية وابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، 

 

ورصدت فيتو خلال الساعات الأولي من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

مواطن من ذوي الهمم يشارك في انتخابات الرئاسة من على كرسي متحرك بالعباسية (صور)

 

7 صور ترصد مساعدة كبار السن للإدلاء بأصواتهم في الدقي والعجوزة

 

فريق متطوع للهلال الأحمر يشارك في الانتخابات الرئاسية بالمقطم (فيديو وصور)

 

الاطفال يتصدرون المشهد بانتخابات الرئاسة 2024 في الجيزة (صور)

 

الانتخابات الرئاسية، الحسناوات يتصدرن المشهد أمام اللجان الانتخابية بالدقي والعجوزة (صور)

 

ناخب يدلي بصوته الانتخابي في المطرية قبل التوجه لأداء العمرة

 

الحبر الفسفوري يرسم البسمة على وجوه أهالي الأقصر بالانتخابات الرئاسية (صور)

 

محمولا على الأيدي، مواطن من ذوى الاحتياجات يدلي بصوته الانتخابي فى لجنة بأسيوط

 

قاض يخرج لمواطن من ذوي الهمم لإدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية بأسيوط

 

بالكراسى المتحركة، كبار السن وذوو الهمم يدلون بأصواتهم في الشرقية (فيديو)

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

                                                                        

14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024 

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

 

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, الانتخابات الرئاسية 2024 رئيس الوزراء مصطفي مدبولي الانتخابات الرئاسية 2024 الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية الجديدة

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