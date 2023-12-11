الإثنين 11 ديسمبر 2023
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اقتصاد

مستشار وزير التجارة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

علي الخزاعي مستشار
علي الخزاعي مستشار وزير التجارة،فيتو

أدلى علي الخزاعي مستشار وزير التجارة والصناعة  للاتصال المؤسسي وشئون المجالس النيابية اليوم بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر اللجنة الانتخابية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأتي في إطار حرص قيادات ومسئولي الوزارة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 باعتبارها واجبا وطنيا وخطوة هامة نحو بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز الدور الريادي للدولة المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.

الانتخابات الرئاسية 2024

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.  

 

 

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الانتخابات الرئاسية علي الخزاعي مستشار وزير التجارة انتخابات الرئاسة

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